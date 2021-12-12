У заступника Монастирського, який спровокував скандал, є орден від Зеленського

У жовтні 2020 року Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ орденом «За заслуги»» III ступеня

У жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом «За заслуги»» III ступеня. На це звернула увагу в Facebook народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Згідно з розпорядженням Кабміну № 238-р, Гогілашвілі було призначено заступником міністра внутрішніх справ України 11 березня 2020 року.

Через пів року президент вручив Гогілашвілі державну нагороду.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.

Як відомо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що ініціював перед прем'єр-міністром України і урядом проведення розслідування інциденту на блокпосту в Донецькій області за участю свого заступника Олександра Гогілашвілі.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ хочуть надати працівникам поліції можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні.

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