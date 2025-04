Відомі режисер та актор зі США відвідали Україну, щоб зняти документальне відео про війну

Відомий американський режисер та автор музичних відеокліпів Семюел Баєр та американський актор Шон Пенн відвідали Україну, щоб побачити й зафільмувати російсько-українську війну та боротьбу українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Культурні сили».

Зазначається, що 17 квітня відбулася зустріч із студентами Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Майбутні українські режисери мали змогу поставити питання відомому американському режисеру щодо його роботи зі світовими зірками, про особливості його стилю та перспективи американського кіно.

Після зустрічі Баєр разом зі знімальною групою «Культурних сил» вирушив на схід України – до прифронтових та деокупованих міст, аби підтримати воїнів ЗСУ та зафільмувати низку авторських відеоробіт.

Семюел Баєр – американський режисер, автор музичних відеокліпів і рекламних роликів, найвідоміші його роботи – кліп на пісню Smells like teen spirit (Nirvana), Until it Sleeps (Metallica). Він також знімав кліпи для The Cranberries, The Rolling Stone, David Bowie та багатьох інших. Переможець MTV Video Music Awards 2005 та 2007-го років.