Відомі режисер та актор зі США відвідали Україну, щоб зняти документальне відео про війну

Режисер кліпів Nirvana та Metallica відвідав прифронтові та деокуповані міста України

Відомий американський режисер та автор музичних відеокліпів Семюел Баєр та американський актор Шон Пенн відвідали Україну, щоб побачити й зафільмувати російсько-українську війну та боротьбу українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Культурні сили».

Зазначається, що 17 квітня відбулася зустріч із студентами Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Майбутні українські режисери мали змогу поставити питання відомому американському режисеру щодо його роботи зі світовими зірками, про особливості його стилю та перспективи американського кіно.

Після зустрічі Баєр разом зі знімальною групою «Культурних сил» вирушив на схід України – до прифронтових та деокупованих міст, аби підтримати воїнів ЗСУ та зафільмувати низку авторських відеоробіт.

Семюел Баєр – американський режисер, автор музичних відеокліпів і рекламних роликів, найвідоміші його роботи – кліп на пісню Smells like teen spirit (Nirvana), Until it Sleeps (Metallica). Він також знімав кліпи для The Cranberries, The Rolling Stone, David Bowie та багатьох інших. Переможець MTV Video Music Awards 2005 та 2007-го років.

Зокрема було зафільмовано наслідки російської агресії: зруйновані села, знищені школи, пошкоджені церкви.

«Та передусім його цікавили люди – їхні історії, біль і досвід. Він зустрічався з дітьми, які пережили окупацію або втекли від війни. Для Баєра найважливішим було не просто зафіксувати руйнування, а показати світові живу, справжню Україну – через долі її громадян, через її боротьбу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що херсонська журналістка Анжела Слободян, яка понад чотири місяці прожила в окупації і ще місяць провела в полоні, випустила фільм «Навала». В окупації жінка записувала історії, які лягли в основу її проєкту про окупований Херсон.