Актор Тарас Цимбалюк розбурхав мережу провокаційним фото

Новий відвертий знімок Цимбалюка викликав жваве обговорення у мережі

Український актор Тарас Цимбалюк, якого обрано героєм нового 14-го сезону шоу «Холостяк», привернув увагу українок своїм відвертим фото у соцмережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію Тараса Цимбалюка.

На особистій сторінці в Instagram зірка серіалів «Спіймати Кайдаша», «Чорний ворон» та «Кава з кардамоном» оприлюднив серію кадрів із нещодавньої фотосесії, де демонструє свою чудову спортивну форму. Останнє фото у підбірці вийшло досить провокаційним і викликало бурхливе обговорення у коментарях.

Тарас Цимбалюк опублікував фото, яке стало предметом обговорень серед шанувальниць фото: Тарас Цимбалюк/Instagram

Дописувачі на сторінці актора припускають, що Цимбалюк підігріває інтерес до своєї персони перед зйомками «Холостяка-14». Інші жартують, що дівчата розглядатимуть актора без штанів чи не під лупою. Були й ті, хто вважає такі дописи проявом нарцисизму.

«Це підігрів до Холостяка?», «Доброго вечора, ви на останньому фото забули надягти штанці… але око звичайно порадували», «Нарцис. Закоханий в себе по вуха», «Тарасе, ну знову ці білі труселя», – пишуть підписниці Цимбалюку.

фото: скриншот коментарів під дописом Цимбалюка

фото: скриншот коментарів під дописом Цимбалюка

фото: скриншот коментарів під дописом Цимбалюка

фото: скриншот коментарів під дописом Цимбалюка

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк, відомий за своїми ролями у фільмі «Чорний ворон» та серіалі «Спіймати Кайдаша», стане головним героєм нового сезону телевізійного шоу «Холостяк».

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