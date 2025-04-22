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Актор Тарас Цимбалюк розбурхав мережу провокаційним фото

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Тарас Цимбалюк спалив Instagram відвертим фото
фото: Тарас Цимбалюк/Instagram

Новий відвертий знімок Цимбалюка викликав жваве обговорення у мережі

Український актор Тарас Цимбалюк, якого обрано героєм нового 14-го сезону шоу «Холостяк», привернув увагу українок своїм відвертим фото у соцмережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію Тараса Цимбалюка.  

На особистій сторінці в Instagram зірка серіалів «Спіймати Кайдаша», «Чорний ворон» та  «Кава з кардамоном» оприлюднив серію кадрів із нещодавньої фотосесії, де демонструє свою чудову спортивну форму. Останнє фото у підбірці вийшло досить провокаційним і викликало бурхливе обговорення у коментарях.

Тарас Цимбалюк опублікував фото, яке стало предметом обговорень серед шанувальниць
Тарас Цимбалюк опублікував фото, яке стало предметом обговорень серед шанувальниць
фото: Тарас Цимбалюк/Instagram

Дописувачі на сторінці актора припускають, що Цимбалюк підігріває інтерес до своєї персони перед зйомками «Холостяка-14». Інші жартують, що дівчата розглядатимуть актора без штанів чи не під лупою. Були й ті, хто вважає такі дописи проявом нарцисизму.

«Це підігрів до Холостяка?», «Доброго вечора, ви на останньому фото забули надягти штанці… але око звичайно порадували», «Нарцис. Закоханий в себе по вуха», «Тарасе, ну знову ці білі труселя», – пишуть підписниці Цимбалюку.

Актор Тарас Цимбалюк розбурхав мережу провокаційним фото фото 1
фото: скриншот коментарів під дописом Цимбалюка
Актор Тарас Цимбалюк розбурхав мережу провокаційним фото фото 2
фото: скриншот коментарів під дописом Цимбалюка
Актор Тарас Цимбалюк розбурхав мережу провокаційним фото фото 3
фото: скриншот коментарів під дописом Цимбалюка
Актор Тарас Цимбалюк розбурхав мережу провокаційним фото фото 4
фото: скриншот коментарів під дописом Цимбалюка

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк, відомий за своїми ролями у фільмі «Чорний ворон» та серіалі «Спіймати Кайдаша», стане головним героєм нового сезону телевізійного шоу «Холостяк».

Раніше Цимбалюк вразив шанувальників своєю трансформацією – за півтора місяця він скинув сім кілограмів

Також Тарас Цимбалюк прокоментував скандал навколо його вечірки з дівчиною Світланою Готочкіною і блогеркою Анною Алхім під російську музику.

Теги: Тарас Цимбалюк актор фото

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