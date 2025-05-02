Актор Олександр Печериця потрапив до лікарні (фото, відео)

Печериця переніс операцію на нозі

Український актор театру та кіно Олександр Печериця потрапив до лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис артиста в Instagram.

Печериця переніс операцію на нозі. Він поділився кількома фото та відео з лікарні.

«Поміняв літню резину! На думку фахівця – пробіг маленький, не битий, не фарбований. Ще побігає! Лід приносять і прикладають періодично, а от Віскі поки не пропонують… Друзі бережіть своє здоров’я і здоровʼя своїх близьких! Вчасно проходьте всі обстеження!», – написав актор.

Також Печериця показав, як пересувається на милицях. «Мій лікар мене дуже хвалить, та серце тягнеться в весну, ще сім уколів і без милиць, скакатиму як юне кенгуру», – прокоментував актор.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олександр Печериця (@oleksandr_pecheritsya)

Зокрема, своє перебування у лікарні артист назвав «післяопераційними буднями» та склав про це вірш.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олександр Печериця (@oleksandr_pecheritsya)

Що відомо про Олександра Печерицю

Актор народився у Санкт-Петербурзі в 1982 році, але невдовзі разом із родиною переїхав до Краматорська. У 2004 році він завершив навчання в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, після чого приєднався до трупи Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Протягом кар’єри актор виконав ролі більш ніж у 30 театральних постановках, а також знявся приблизно в 50 фільмах і телесеріалах («Століття Якова», «Кріпосна» і «Лікарка за покликанням»). Крім того, здобув популярність як актор дубляжу.

З початком повномасштабної війни Росії проти України вступив до лав Територіальної оборони ЗСУ. Із травня 2022 року проходив службу на Харківському напрямку в складі 128-го батальйону, де брав участь у бойових діях під позивним «Артист».

Через півтора року служби в ЗСУ Олександр Печериця звільнився. За його словами, він зробив це через сімейні обставини.

Раніше актор Олександр Печериця, який півтора року воював на фронті, розповів про серйозну проблему, яка чекає на Україну після завершення війни. Артист пояснив, на війні військові страждають від постійного психологічного тиску, а їхній моральний стан погіршується. Після повернення з фронту захисникам буде просто необхідна робота з психологом та психологічна реабілітація. Нині цьому не приділяється увага, адже найголовніша задача – це вигнати ворога з території України.