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Актор «Гри престолів» приїхав до РФ: причина неочікуваного візиту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Гафтор Бйорнссон приїхав у РФ, щоб взяти участь у спортивних змаганнях
колаж: glavcom.ua

Актор вразив українських прихильників своїм прибуттям на російські змагання

Ісландський стронгмен та актор Гафтор Бйорнссон, який відомий завдяки серіалу «Гра престолів», приїхав у РФ. Виявилося, що він взяв участь у змаганнях з силових видів спорту в місті Красноярську. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram-сторінку актора.

За даними росЗМІ, актора зустріли в кокошниках та з короваєм. А сам Гафтор Бйорнссон вирішив ще більше зганьбитися й у відповідь підспівував російські пісні.

Гафтор Бйорнссон з російською спортсменкою Дар’єю Плужніковою
Гафтор Бйорнссон з російською спортсменкою Дар’єю Плужніковою
фото: thorbjornsson/Instagram

Також актор зазначив, що він сфокусований зараз на спорті й не планував ніяких зйомок у російських фільмах. Натомість заявив, що його позиція може змінитися, якщо йому запропонують цікавий сценарій.

Як відреагували українці?

Українські фанати були у неабиякому шоці від такого вчинку Гафтора Бйорнссона. Під його постами багато гнівних коментарів від українців, які наголошують, що актор «продався Росії» та сильно розчарував їх своїм візитом до РФ.

Актор «Гри престолів» приїхав до РФ: причина неочікуваного візиту фото 1
Актор «Гри престолів» приїхав до РФ: причина неочікуваного візиту фото 2
Актор «Гри престолів» приїхав до РФ: причина неочікуваного візиту фото 3
скриншот коментарів

Що відомо про Гафтора Бйорссона?

Актор народився 26 листопада 1988 року у Рейк’явіку, Ісландія. Свою спортивну кар'єру почав як баскетболіст. Зі зростом понад два метри він став відомий своїми виступами за ісландську баскетбольну команду K.R. Basket як центральний гравець. Згодом його викликали до Національної збірної Ісландії з баскетболу. У віці 20 років через болі в коліні був змушений закінчити перспективну кар'єру баскетболіста.

У 2008 у тренажерній залі «Якабол» Гафтор зустрів іншого відомого ісландського стронгмена – Маґнуса вер Маґнуссона. Той порадив йому почати займатися стронґменом. Після цього він почав наполегливо займатися і вже скоро у 2010 році він взяв участь у змаганні за звання Найсильнішої Людини Ісландії де посів третє місце. Окрім цього брав участь у змаганні Найсильнішого Вікінґа Ісландії.

З 2014 по 2019 рік актор брав участь у зйомках серіалу «Гра престолів» від HBO. Він грав роль Ґреґора «Гора» Клеґейна у 17 епізодах.

До слова, зірка фільмів про Гаррі Поттера гратиме у фільмі російського режисера. Гаррі Меллінг, відомий за роллю Дадлі Дурслі у серії фільмів про Гаррі Поттера, виконає одну з головних ролей в англомовному фільмі «Варення з метеликів» російського режисера Кантемира Балагова.

Як повідомлялося, кіностудія Postmodern Production вирішила припинити співпрацю з акторами, які озвучують контент російською мовою. Київська студія звукозапису Tretyakoff production озвучила американську пригодницьку стрічку «Minecraft: фільми» російською мовою.

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Теги: росія актор

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