«Я, син, внук...». Актор Задніпровський розповів, за яким принципом Ступка ділив ролі в театрі Франка

Народний артист згадав, як під час роботи над постановкою «Ревізора», він залишився без ролі

Народний артист України Назар Задніпровський розповів, за яким принципом Богдан Ступка, керуючи Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка, розподіляв ролі між акторами. За його словами, ключовим фактором у репертуарній політиці була особиста призма Ступки. Про це Задніпровський розказав в інтерв'ю Аліні Доротюк, інформує «Главком».

«Призма тоді в театрі була, приносиш п'єсу, батько навіть мені казав, він (Богдан Ступка, – «Главком») читає, батько з надією на себе, Сильвестрович (Богдан Ступка, – «Главком») читав, казав: «Я не бачу себе в цій постановці, це не дуже хороша постановка», – зазначив Задніпровський.

Актор згадав випадок, коли його образили під час роботи над постановкою «Ревізора». Він розповів, що разом із колегою Анатолієм Гнатюком претендували на головну роль – ревізора. Однак її отримав Остап Ступка. Водночас Задніпровський та Гнатюк зіграли другорядних персонажів – Бобчинського і Добчинського.

«Перегини були на місцях, але ми фінансово від цього (в період керівництва Ступки) виграли, в плані звань, квартир. Він вибивав це дуже круто, але в плані репертуарної політики все було через призму «я, син, внук». Через це театр трохи страждав. Актори все одно отримували ролі, жалілися жінки, тому що мало ролей. Я не скажу, що я тоді ображений був, у мене хороші другорядні ролі були, але другорядні. Синьйора я зіграв уже після того, як Богдан Сильвестрович відійшов. Тоді у моєму житті з'явилася вистава «Моя професія – синьйор з вищого світу», – наголосив артист.

Назар Задніпровський (9 листопада 1975 року, м. Київ) – український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2007), Народний артист України. З 1997 року – актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Відомий за ролями у фільмі «Скажене весілля» та серіалі «Будиночок на щастя». Богдан Ступка (27 серпня 1941, смт Куликів, Львівська область – 22 липня 2012, м. Київ) – український актор театру і кіно, лавреат Шевченківської премії (1993), Народний артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), Герой України (2011). Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V ступеня (2006, 2010), ордена «За заслуги» I, II ступеня, ордена «За заслуги перед Польщею». Лауреат Державної премії імені Олександра Довженка та Державної премії СРСР. Почесний громадянин Києва. Засновник акторської династії, в якій син Остап та онук Дмитро продовжили його справу. 2001 року після смерті Сергія Данченка Богдан Ступка очолив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

Раніше Назар Задніпровський пояснив, чому скандальна Оксана Байрак поїхала до Росії. Він зазначив, що режисерка неабияк самозакохана. До початку повномасштабної війни, вона знімала стрічки, кошти на які давала Росія, працювала з російськими акторами. Однак, коли почалася велика війна, скандальна режисерка стала нікому не потрібною.

До слова, у популярному серіалі «Будиночок на щастя» одну з головних ролей грала українська акторка Галина Безрук, яка нині працює в РФ та мовчить про війну в Україні. Акторка живе у Москві з російським актором Артемом Алєксєєвим та донькою. Актор Назар Задніпровський висловився про позицію колеги, з якою разом знімався в серіалі.