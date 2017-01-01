Модель XL: Названы шесть самых привлекательных полных девушек Украины (Фото)

Победительницы поборятся за главный приз телепроекта

28 ноября в эфир вышел пятый выпуск шоу «Модель XL». В ходе передачи за звание лучших сражалось восемь пышнотелых девушек. Им пришлось пройти через три испытания, в результате которых проект покинули две участницы. В первом испытании моделям потребовалось кардинально сменить имидж. В этом им помогли лучшие стилисты страны. То,



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Победительницы поборятся за главный приз телепроекта

28 ноября в эфир вышел пятый выпуск шоу «Модель XL». В ходе передачи за звание лучших сражалось восемь пышнотелых девушек. Им пришлось пройти через три испытания, в результате которых проект покинули две участницы.

В первом испытании моделям потребовалось кардинально сменить имидж. В этом им помогли лучшие стилисты страны. То, насколько радикально в результате сменилась их внешность – шокировало не только зрителей, но и самих девушек.

После этого они приняли участие в фотосессии в пикантном стиле пин-ап. Лучшая из участниц этого проекта в результате получила право на подписание контракта с модельным агентством. Ей стала Олеся:

А в третьем конкурсе конкурсанток ожидало профессиональное дефиле, в котором они представили наряды от бренда Dolcedonna. В результате были выбраны шесть девушек, которые продолжат соперничество за звание лучшей:

Джерело: Обозреватель