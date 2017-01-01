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    Модель XL: Названы шесть самых привлекательных полных девушек Украины (Фото)

    Победительницы поборятся за главный приз телепроекта
    28 ноября в эфир вышел пятый выпуск шоу «Модель XL». В ходе передачи за звание лучших сражалось восемь пышнотелых девушек. Им пришлось пройти через три испытания, в результате которых проект покинули две участницы. В первом испытании моделям потребовалось кардинально сменить имидж. В этом им помогли лучшие стилисты страны. То,
    • Сьогодні, 12:19
    • Розсилка

    Победительницы поборятся за главный приз телепроекта

    28 ноября в эфир вышел пятый выпуск шоу «Модель XL». В ходе передачи за звание лучших сражалось восемь пышнотелых девушек. Им пришлось пройти через три испытания, в результате которых проект покинули две участницы.

    В первом испытании моделям потребовалось кардинально сменить имидж. В этом им помогли лучшие стилисты страны. То, насколько радикально в результате сменилась их внешность – шокировало не только зрителей, но и самих девушек.  

    После этого они приняли участие в фотосессии в пикантном стиле пин-ап. Лучшая из участниц этого проекта в результате получила право на подписание контракта с модельным агентством. Ей стала Олеся:

    8947341987684

    А в третьем конкурсе конкурсанток ожидало профессиональное дефиле, в котором они представили наряды от бренда Dolcedonna. В результате были выбраны шесть девушек, которые продолжат соперничество за звание лучшей:

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Олеся
    Оля
    Мария
    Алиса
    Виктория
    Рыма

    Джерело: Обозреватель

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