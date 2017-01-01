Известная модель появилась в хищной фотосессии

Манекенщица примеряла образ дерзкой тигрицы

Звезда подиумов 90-х Тайра Бэнкс снялась в эффектной фотосессии. На снимках для PAPER magazine она примеряла образ тигрицы. Многие не сразу узнали 43-летнюю манекенщицу. Стилистом в фотосессии выступил Б. Акерлунд. Он облачил Тайру в обтягивающее трико, расписанное полосками. Оно обильно покрыто сверкающими камнями. Сексуальный образ девушки



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Манекенщица примеряла образ дерзкой тигрицы

Звезда подиумов 90-х Тайра Бэнкс снялась в эффектной фотосессии. На снимках для PAPER magazine она примеряла образ тигрицы.

Многие не сразу узнали 43-летнюю манекенщицу. Стилистом в фотосессии выступил Б. Акерлунд. Он облачил Тайру в обтягивающее трико, расписанное полосками. Оно обильно покрыто сверкающими камнями. Сексуальный образ девушки дополняют лаковые сапоги и золотые стринги.

Съёмкой занимался Виджат Мохиндра, который ранее работал с такими знаменитостями, как Рианна, Майли Сайрус, Селена Гомес, Гвен Стефани и другими звездами.

В комментариях под этими снимками разгорелась настоящая дискуссия. Одни считают эти снимки слишком вызывающими и местами безвкусными. Другие же восхищаются храбростью модели, решившейся на столь радикальные эксперименты.

Джерело: papermag.com