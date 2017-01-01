  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    «Ангелы» Victoria's Secret вышли красную дорожку в смелых нарядах

    Модели собрались в эстравагантных нарядах
    Через неделю после грандиозного шоу в Шанхае модели знаменитого бренда Victoria's Secret собрались в Нью-Йорке на презентации видео с этого показа. В связи с премьерой была организована роскошная вечеринка, на которой собрались многие знаменитости. А главные героини этого показа пришли в смелых нарядах.   Манекенщицы предстали в обтягивающих
    • Сьогодні, 15:33
    • Розсилка

    Модели собрались в эстравагантных нарядах

    Через неделю после грандиозного шоу в Шанхае модели знаменитого бренда Victoria's Secret собрались в Нью-Йорке на презентации видео с этого показа. В связи с премьерой была организована роскошная вечеринка, на которой собрались многие знаменитости. А главные героини этого показа пришли в смелых нарядах.  

    Манекенщицы предстали в обтягивающих нарядах, полупрозрачных платьях, а также экстремально коротких мини. Многие из девушек при этом пренебрегли нижним бельём. И это несмотря на то, что собрались по случаю презентации модного показа именно нижнего белья.

    Среди этих экстравагантных нарядов выделилась Стелла Максвелл, которая появилась в просвечивающемся платье. При этом соски она заклеивала силиконовыми стикерами. А одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Белла Хадид выбрала для вечеринки стильное красное платье, которое подчёркивало её идеальную фигуру.

    Также в мероприятии приняли участие модели Адриана Лима, Жасмин Тукс, Эльза Хоск и другие.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Лейла Нда
    Мария Боргес
    Эльза Хоск
    Марта Хант
    Кендис Свейнпол
    Жасмин Тукс
    Стелла Максвелл
    Роми Стрид
    Надин Леопольд
    Сара Сампайо
    Барбара Фиальо
    Минг Ци
    Жозефин Скривер
    Белла Хадид
    Грейс Бол
    Бланка Падилла
    Адриана Лима
    Розмарин де Кок

    Джерело: 24 канал

    Читайте також
    знаменитости мода и красота модель самые сексуальные Victoria's Secret
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ