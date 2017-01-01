«Ангелы» Victoria's Secret вышли красную дорожку в смелых нарядах

Модели собрались в эстравагантных нарядах

Через неделю после грандиозного шоу в Шанхае модели знаменитого бренда Victoria's Secret собрались в Нью-Йорке на презентации видео с этого показа. В связи с премьерой была организована роскошная вечеринка, на которой собрались многие знаменитости. А главные героини этого показа пришли в смелых нарядах. Манекенщицы предстали в обтягивающих



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Модели собрались в эстравагантных нарядах

Через неделю после грандиозного шоу в Шанхае модели знаменитого бренда Victoria's Secret собрались в Нью-Йорке на презентации видео с этого показа. В связи с премьерой была организована роскошная вечеринка, на которой собрались многие знаменитости. А главные героини этого показа пришли в смелых нарядах.

Манекенщицы предстали в обтягивающих нарядах, полупрозрачных платьях, а также экстремально коротких мини. Многие из девушек при этом пренебрегли нижним бельём. И это несмотря на то, что собрались по случаю презентации модного показа именно нижнего белья.

Среди этих экстравагантных нарядов выделилась Стелла Максвелл, которая появилась в просвечивающемся платье. При этом соски она заклеивала силиконовыми стикерами. А одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Белла Хадид выбрала для вечеринки стильное красное платье, которое подчёркивало её идеальную фигуру.

Также в мероприятии приняли участие модели Адриана Лима, Жасмин Тукс, Эльза Хоск и другие.

Джерело: 24 канал