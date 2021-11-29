У Рианны порвалась пижама на ягодицах. Оказалось, что так и нужно (видео)

Певица показала откровенную пижаму

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна показала новую откровенную коллекцию собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Соответствующие сторис появилис на ее странице в Instagram.

33-летняя знаменитость снялась в бюстгальтере и голубой пижаме в клетку, состоящей из оверсайз-рубашки и коротких шорт на шнуровке. На размещенных кадрах видно, что нижняя часть комплекта оформлена вырезом, который оголяет ее ягодицы. Певица собрала волосы в длинные косы и нанесла на лицо яркий макияж в розовых оттенках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от R I H A N N A (@ririgalbadd)

Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях под роликом, который репостнул один из фан-аккаунтов звезды в Instagram. «Я влюбился», «Какая же она горячая», «Как всегда сексуальна», «Рианна, что ты творишь?», «Наша королева», «Идеальна», «Мне нужна эта пижама», – высказывались фанаты.

Ранее Рианна в своем Инстаграме опубликовала новую фотосессию и навлекла на себя гнев хейтеров. В последнее время вокалистка не появляется на сцене, не посещает светские мероприятия и не выпускает новые треки.

Зато на странице звезды с завидной регулярностью появляются провокационные снимки.