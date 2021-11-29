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    У Рианны порвалась пижама на ягодицах. Оказалось, что так и нужно (видео)

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    Певица&nbsp;Рианна&nbsp; - У Рианны порвалась пижама на ягодицах. Оказалось, что так и нужно (видео)
    Певица Рианна 
    instagram.com/ririgalbadd/

    Певица показала откровенную пижаму

    Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна показала новую откровенную коллекцию собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Соответствующие сторис появилис на ее странице в Instagram.

    33-летняя знаменитость снялась в бюстгальтере и голубой пижаме в клетку, состоящей из оверсайз-рубашки и коротких шорт на шнуровке. На размещенных кадрах видно, что нижняя часть комплекта оформлена вырезом, который оголяет ее ягодицы. Певица собрала волосы в длинные косы и нанесла на лицо яркий макияж в розовых оттенках.

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    Публикация от R I H A N N A (@ririgalbadd)

    Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях под роликом, который репостнул один из фан-аккаунтов звезды в Instagram. «Я влюбился», «Какая же она горячая», «Как всегда сексуальна», «Рианна, что ты творишь?», «Наша королева», «Идеальна», «Мне нужна эта пижама», – высказывались фанаты.

    Ранее Рианна в своем Инстаграме опубликовала новую фотосессию и навлекла на себя гнев хейтеров. В последнее время вокалистка не появляется на сцене, не посещает светские мероприятия и не выпускает новые треки.

    Зато на странице звезды с завидной регулярностью появляются провокационные снимки.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    У Рианны порвалась пижама на ягодицах. Оказалось, что так и нужно (видео)