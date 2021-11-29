Как две капли воды. Потап вышел в свет вместе с отцом

Мужчина рассказал, в каких отношениях со звездной невесткой

Известный украинский рэпер и продюсер Потап пришел на «Вечер премьер с Екатериной Осадчей» вместе со своим отцом Андреем Алексеевичем.

Артист ошеломил сходством со своим папой. Когда сын выступал, Андрей Алексеевич находился в зрительном зале. Мужчина признался, что гордится своим талантливым ребенком и в восторге от того, что Потап делает. А артист, в свою очередь, признался, что отец ему дал многое.

«Именно папа вложил основные мои постулаты быть мужчиной, вежливым, воспитанным человеком, шутником и музыкантом. Именно он меня научил играть на гитаре», – вспомнил Потап.

Интересно, что отец певца тоже достаточно творческий человек. Так, Андрей Алексеевич написал несколько песен, которые уже успел записать вместе с мамой Насти Каменских Лидией Петровной.

«Мы не народные, мы обычные люди. Мы любим песню нашу, украинскую. Мы любим наше государство», – сказал мужчина.

Потап добавил, что песен для людей старше 50 очень мало. Так что папа постепенно занимает эту нишу.

«Я только послушал рабочие материалы и хочу вам сказать для их возраста, для украинцев таких песен нет. Потому что там песни о том, кому за 50, не нужно терять оптимизма, жить и радоваться жизни», – рассказали отец и сын.

Недавно Уилл Смит признался, что раньше его тошнило после оргазмов.

«К этому времени у меня был лишь один сексуальный партнер, кроме Мелани. Но в течение следующих месяцев я вошел в режим гетто-гиены. У меня был секс с таким количеством девушек и это настолько противоречило моей сути, что у меня выработалось психосоматическая реакция на оргазм. Меня в буквальном смысле тошнило и даже пару раз вырвало», — пишет Смит.