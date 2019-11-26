У Селены Гомес случилась паническая атака перед выступлением на American Music Awards



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Селена выступила на сцене впервые за два года

Артистка поблагодарила фанатов за поддержку

27-летняя Селена Гомес должна была открывать American Music Awards-2019 двумя новыми песнями, но никак не могла выйти на сцену. Певица очень волновалась - выступление на церемонии должно было стать первым живым исполнением за последние два года.

«У нее началась паническая атака, она так сильно нервничала. Она не была на сцене два года и должна была спеть новую песню»,- рассказал журналу People один из очевидцев.

В итоге выступление прошло замечательно, хотя первые минуты голос Селены заметно дрожал.

Позже артистка поблагодарила фанатов за поддержку в Instagram.

«Так классно возвращаться. Спасибо команде и поклонникам за то, что болели за меня. Все получилось благодаря вам»,- написала Гомес.