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    Шоу-биз

    У Селены Гомес случилась паническая атака перед выступлением на American Music Awards

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    <p>Селена выступила на сцене впервые за два года</p> <div></div> - У Селены Гомес случилась паническая атака перед выступлением на American Music Awards

    Селена выступила на сцене впервые за два года

    Артистка поблагодарила фанатов за поддержку

    27-летняя Селена Гомес должна была открывать American Music Awards-2019 двумя новыми песнями, но никак не могла выйти на сцену. Певица очень волновалась - выступление на церемонии должно было стать первым живым исполнением за последние два года.

    «У нее началась паническая атака, она так сильно нервничала. Она не была на сцене два года и должна была спеть новую песню»,- рассказал журналу People один из очевидцев.

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    У Селены Гомес случилась паническая атака перед выступлением на American Music Awards
    У Селены Гомес случилась паническая атака перед выступлением на American Music Awards
    У Селены Гомес случилась паническая атака перед выступлением на American Music Awards
    У Селены Гомес случилась паническая атака перед выступлением на American Music Awards
    У Селены Гомес случилась паническая атака перед выступлением на American Music Awards
    У Селены Гомес случилась паническая атака перед выступлением на American Music Awards

    В итоге выступление прошло замечательно, хотя первые минуты голос Селены заметно дрожал.

    Позже артистка поблагодарила фанатов за поддержку в Instagram.

    «Так классно возвращаться. Спасибо команде и поклонникам за то, что болели за меня. Все получилось благодаря вам»,- написала Гомес.

     

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