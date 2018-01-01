Виталий Козловский признался, что не ест жирное и не пьет алкоголь

В откровенном интервью украинский артист рассказал, как ему удается держать свое тело в форме

Популярный украинский артист часто балует своих фанаток обнаженными снимками в соцсети. Конечно, Виталию есть что показать: подтянутая фигура, красивый накачанный и сексуальный торс. Однако, чтобы привести себя в такую отличную форму, певцу стоило приложить немало усилий. «Когда я вижу свои фото 7-летней давности, понимаю,



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Виталий Козловский

В откровенном интервью украинский артист рассказал, как ему удается держать свое тело в форме

Популярный украинский артист часто балует своих фанаток обнаженными снимками в соцсети. Конечно, Виталию есть что показать: подтянутая фигура, красивый накачанный и сексуальный торс. Однако, чтобы привести себя в такую отличную форму, певцу стоило приложить немало усилий.

«Когда я вижу свои фото 7-летней давности, понимаю, что у меня был период, во время которого я несколько потерял физическую форму - чего стоят только мои щеки на снимках с тех пор. А еще, глядя на своего отца, я всегда был уверен, что у меня такая генетика, которая кубиков на прессе не предусматривает. Поэтому этим не занимался», - признался артист.

Но 5 лет назад Виталий серьезно взялся за себя. Артист не только начал заниматься спортом, но и пересмотрел систему питания.

«Я постепенно и комфортно для себя отказался от тех продуктов, которые мешают здоровому телу - от жирного, жареного, слишком соленого, копченого, от алкоголя. И почувствовал себя намного лучше! Накануне съемок клипа "Будь сильнее" решил просушиться, ведь камера всегда добавляет лишних килограммов и объемов. Поэтому некоторое время был на строгой белковой диете, в моем рационе в этот период могла быть только отварная куриная грудка, сыр с нулевой жирностью, гречка, белки от яиц. И все это сопровождал, конечно же, физическими нагрузками - занимался в спортзале практически ежедневно. И четкие кубики на пресс не заставили себя долго ждать! Поэтому я лишний раз убедился в том, что работа над собой и настойчивость обычно сильнее генетики», - рассказал Козловский.

Джерело: ТСН