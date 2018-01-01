Американская певица надела джинсы украинского бренда

Камилле Кабелло понравились порванные на коленях джинсы, дизайн которых был придуман на киевских секонд-хендах

Популярная кубино-американская певица Камилла Кабелло, прославившаяся благодаря своему хиту Havana, пришла на запись передачи для американского канала BBC R1 в джинсах украинского дизайнера. Джинсы от отечественного бренда Ksenia Shnider артистка дополнила кожаным пальто цвета охры, белой рубашкой и туфлями в цвет брюк. Именно такой фасон джинсов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Камилла Кабелло

Камилле Кабелло понравились порванные на коленях джинсы, дизайн которых был придуман на киевских секонд-хендах

Популярная кубино-американская певица Камилла Кабелло, прославившаяся благодаря своему хиту Havana, пришла на запись передачи для американского канала BBC R1 в джинсах украинского дизайнера.

Джинсы от отечественного бренда Ksenia Shnider артистка дополнила кожаным пальто цвета охры, белой рубашкой и туфлями в цвет брюк.

Именно такой фасон джинсов американский Vogue назвал главным модным трендом осенью 2016 года. Правда, популярного такого наряда остается актуальной до сих пор. Как отмечает пресса, особенность джинсов из денима – сочетание в них силуэта широких кюлотов и зауженных джинсов.

Как рассказывал сам украинский дизайнер, эти джинсы впервые были пошиты из купленной на киевских секонд-хендах одежды марок levi's, Lee и Wranglers. Впервые Ксения Шнайдер представила джинсы в своей весенней коллекции для Mercedes-Benz Kiev Fashion Days 2016.

Ранее в таких же джинсах появлялась на публике одна из наиболее популярных топ-моделей мира Белла Хадид:

Джерело: 24 канал