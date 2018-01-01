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    Юбилей Рианны. Как менялась певица за годы карьеры

    Фотографии артистки показывают, как менялся ее стиль и фигура за 14 лет на сцене
    Сегодня, 20 февраля, известная американская певица Рианна отмечает день рождения - ей исполняется 30 лет, пишет «Главком». Праздновать свой день рождения она начала с того, что выложила в Instagram смешные детские фотографии. В своем профиле певица пожаловалась на быстротечность времени и отметила, что вчера у нее был последний день
    • Сьогодні, 13:48
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    Фотографии артистки показывают, как менялся ее стиль и фигура за 14 лет на сцене

    Сегодня, 20 февраля, известная американская певица Рианна отмечает день рождения - ей исполняется 30 лет, пишет «Главком».

    Праздновать свой день рождения она начала с того, что выложила в Instagram смешные детские фотографии. В своем профиле певица пожаловалась на быстротечность времени и отметила, что вчера у нее был последний день для того, чтобы сделать что-нибудь плохое и свалить все на свои 20 лет.

    Рианна, настоящее имя которой Робин Рианна Фенти, родилась в 1988 году в городе Сент-Майкл, на экзотическом острове Барбадос. А в 16 лет девушка переехала в США, чтобы начать карьеру певицы.

    Когда впервые мир услышал о Рианне, она выглядела, как милый подросток. Никто и не подозревал, что вскоре ей будут подражать и напевать ее песни во всем мире. Но после начала сотрудничества с известным музыкальным продюсером Джей Зи, ее карьера сразу же пошла в гору. Сейчас она является одной из самых успешных певиц в мире.

    Между милым подростком и сегодняшней Рианной стоят десятки экспериментов с внешностью и стилем.

    Первые смелые попытки певицы изменить свою внешность воспринимались прессой весьма скептически. Так что девушке пришлось приложить немало усилий, чтобы занять свое место среди современных икон стиля.

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    Однако со временем Рианна доказала, что умеет не только копировать тренды с подиумов, но и создавать свои модные веяния. Сегодня она выпускает собственные коллекции для модных брендов и участвует в рекламных кампаниях знаменитых дизайнеров. А ее появления на красных ковровых дорожках неизменно становятся настоящим событием.

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