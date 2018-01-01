Юбилей Рианны. Как менялась певица за годы карьеры

Фотографии артистки показывают, как менялся ее стиль и фигура за 14 лет на сцене

Сегодня, 20 февраля, известная американская певица Рианна отмечает день рождения - ей исполняется 30 лет, пишет «Главком». Праздновать свой день рождения она начала с того, что выложила в Instagram смешные детские фотографии. В своем профиле певица пожаловалась на быстротечность времени и отметила, что вчера у нее был последний день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотографии артистки показывают, как менялся ее стиль и фигура за 14 лет на сцене

Сегодня, 20 февраля, известная американская певица Рианна отмечает день рождения - ей исполняется 30 лет, пишет «Главком».

Праздновать свой день рождения она начала с того, что выложила в Instagram смешные детские фотографии. В своем профиле певица пожаловалась на быстротечность времени и отметила, что вчера у нее был последний день для того, чтобы сделать что-нибудь плохое и свалить все на свои 20 лет.

Рианна, настоящее имя которой Робин Рианна Фенти, родилась в 1988 году в городе Сент-Майкл, на экзотическом острове Барбадос. А в 16 лет девушка переехала в США, чтобы начать карьеру певицы.

Когда впервые мир услышал о Рианне, она выглядела, как милый подросток. Никто и не подозревал, что вскоре ей будут подражать и напевать ее песни во всем мире. Но после начала сотрудничества с известным музыкальным продюсером Джей Зи, ее карьера сразу же пошла в гору. Сейчас она является одной из самых успешных певиц в мире.

Между милым подростком и сегодняшней Рианной стоят десятки экспериментов с внешностью и стилем.

Первые смелые попытки певицы изменить свою внешность воспринимались прессой весьма скептически. Так что девушке пришлось приложить немало усилий, чтобы занять свое место среди современных икон стиля.

Однако со временем Рианна доказала, что умеет не только копировать тренды с подиумов, но и создавать свои модные веяния. Сегодня она выпускает собственные коллекции для модных брендов и участвует в рекламных кампаниях знаменитых дизайнеров. А ее появления на красных ковровых дорожках неизменно становятся настоящим событием.