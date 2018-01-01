10 самых смешных падений звезд на сцене

Некоторые знаменитости попадали в неловкие ситуации прямо на глазах у своих фанатов

Видео о том, как звезды падают со сцены, пользуются широкой популярностью в сети. Ведь такие забавные моменты напоминают, что звезды тоже люди, поэтому они иногда попадают в странные, смешные или нелепые ситуации. Так например, в 2008 году на церемонии вручения премии MTV's Latin America Awards американская поп-певица Кэти Перри устроила целую

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Некоторые знаменитости попадали в неловкие ситуации прямо на глазах у своих фанатов

Видео о том, как звезды падают со сцены, пользуются широкой популярностью в сети. Ведь такие забавные моменты напоминают, что звезды тоже люди, поэтому они иногда попадают в странные, смешные или нелепые ситуации.

Так например, в 2008 году на церемонии вручения премии MTV's Latin America Awards американская поп-певица Кэти Перри устроила целую серию падений прямо на сцене. А началось все с импровизированного прыжка в гигантский торт, входившего в программу выступления артистки. Испачкавшись в креме, Кэти вернулась на сцену, но не смогла устоять на ногах и растянулась на полу, задрав ноги.

В похожей ситуации оказалась коллега Кэти Перри, певица Мадонна. Выступая в длинной мантии на церемонии вручения наград Brit Awards, артистка рухнула с лестницы, по которой поднималась на подиум.

Также из-за чересчур длинного наряда упала на глазах миллионов зрителей и актриса Дженнифер Лоуренс во время вручения награды за лучшую женскую роль на 85-й ежегодной премии Американской киноакадемии. Дженнифер наступила на платье и упала на лестнице всего в нескольких ступеньках от сцены.

Высокие каблуки и странные наряды часто могут стать предпосылкой к позору звезд на сцене. Они падают прямо среди своих ярких шоу и оказываются в неловкой ситуации. Со всеми бывает, конечно.