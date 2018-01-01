Ани Лорак на люстре и в прозрачной ванной. Певица отыграла эффектное шоу в Минске

Певица меняла декорации и костюмы во время исполнения каждой из 22-х песен концерта

Популярная украинская певица Ани Лорак вчера провела масштабное шоу Diva в Минске. Выступление открывалось песней Shady Lady. Артистка появилась на сцене паря на огромной Феникс, которая была создана в виде кинетической фигуры. При этом сцена трансформировалась для каждого из 22 номеров. Во время каждой из них певица появлялась перед зрителями в



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Ани Лорак

Певица меняла декорации и костюмы во время исполнения каждой из 22-х песен концерта

Популярная украинская певица Ани Лорак вчера провела масштабное шоу Diva в Минске. Выступление открывалось песней Shady Lady. Артистка появилась на сцене паря на огромной Феникс, которая была создана в виде кинетической фигуры.

При этом сцена трансформировалась для каждого из 22 номеров. Во время каждой из них певица появлялась перед зрителями в новом образе.

Специально для этого шоу дизайнерами был разработан ряд костюмов, которые трансформировались прямо на сцене. На этом шоу артистка продемонстрировала публике, что находится в прекрасной профессиональной и физической форме.

Например, во время исполнения «Песни Оксаны» артистка появилась в прозрачной ванной, которая была наполнена не водой, а сияющими камнями.

А за этим последовала композиция «Я стану твоей», в ходе которой Лорак поднялась на люстре под самый потолок «Минск-Арены».

Участниками действа были не только люди, но и робот. Например, одним из героев стал самый большой робот, который когда-либо использовался во время выступлений поп-звезд. Его, весом в пять тонн, специально выписали из Японии. Проявить себя железный артист смог на песне «Удержи мое сердце». Благодаря ему удалось создать уникальную технологию перемещения сценической плоскости в шести осях.

«Мы встраивали их в наши сценические конструкции, сами производили для этого шоу подъемники, которые могут создавать волны. Мы хотели по-настоящему впечатлить зрителей, и наше техническое оснащение позволило это сделать», - рассказывает режиссер программы Олег Боднарчук.

Джерело: Сегодня