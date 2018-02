49-летняя Тони Брэкстон выходит замуж

Артистка показала помолвочное кольцо с массивным бриллиантом

Звезда поп-музыки 90-х Тони Брэкстон объявила о том, что выходит замуж. Избранником 49-летней артистки стал известный 50-летний рэпер и продюсер Birdman. Слухи об их помолвке ходили уже несколько недель. Теперь же их подтвердила сама артистка.

О предстоящей свадьбе певица рассказала в тизере на новый сезон ее шоу Braxton Family Value, который выложила в Facebook. «У меня есть для вас новость. Я помолвлена», - сообщает Брекстон, демонстрируя на камеру кольцо с крупным бриллиантом.

По информации прессы, знакомство пары состоялось еще в 2002 году, когда они вместе работали над песней Baby You Can Do It. Но тогда Тони была еще замужем. Встречаться с Birdman начали в мае 2016 года.

Напомним, в прошлом году у артистки было осложнение из-за волчанки. В связи с этим ее даже экстренно госпитализировали. Несмотря на тяжелую болезнь она продолжала выступать. И однажды даже вышла на сцену с монитором сердечного ритма на груди.

