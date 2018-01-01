  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    49-летняя Тони Брэкстон выходит замуж

    Артистка показала помолвочное кольцо с массивным бриллиантом
    Звезда поп-музыки 90-х Тони Брэкстон объявила о том, что выходит замуж. Избранником 49-летней артистки стал известный 50-летний рэпер и продюсер Birdman. Слухи об их помолвке ходили уже несколько недель. Теперь же их подтвердила сама артистка. О предстоящей свадьбе певица рассказала в тизере на новый сезон ее шоу Braxton Family Value, который
    • Сьогодні, 15:54
    • Розсилка
    Тони Брекстон
    Тони Брекстон

    Артистка показала помолвочное кольцо с массивным бриллиантом

    Звезда поп-музыки 90-х Тони Брэкстон объявила о том, что выходит замуж. Избранником 49-летней артистки стал известный 50-летний рэпер и продюсер Birdman. Слухи об их помолвке ходили уже несколько недель. Теперь же их подтвердила сама артистка.

    О предстоящей свадьбе певица рассказала в тизере на новый сезон ее шоу Braxton Family Value, который выложила в Facebook. «У меня есть для вас новость. Я помолвлена», - сообщает Брекстон, демонстрируя на камеру кольцо с крупным бриллиантом.

    6c3cba00c1e1bea7316ce87a3d6c8b32
    Birdman

    По информации прессы, знакомство пары состоялось еще в 2002 году, когда они вместе работали над песней Baby You Can Do It. Но тогда Тони была еще замужем. Встречаться с Birdman начали в мае 2016 года.

    Напомним, в прошлом году у артистки было осложнение из-за волчанки. В связи с этим ее даже экстренно госпитализировали. Несмотря на тяжелую болезнь она продолжала выступать. И однажды даже вышла на сцену с монитором сердечного ритма на груди.

    Читайте также: Юбилей Рианны. Как менялась певица за годы карьеры.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    актриса певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ