Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов

31-летняя певица Alyosha совсем недавно родила второго ребенка

Украинская артистка Alyosha - красивая стройная девушка. Певица старается достаточно времени уделять себе, своей фигуре. Артистка рассказала, что особое внимание уделяет здоровому питанию и спорту. По словам певицы и мамы двух детей, ей хорошо известно, как быстро вернуть себе дородовую форму. Певица отметила, что, кормящие мамы должны



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31-летняя певица Alyosha совсем недавно родила второго ребенка

Украинская артистка Alyosha - красивая стройная девушка. Певица старается достаточно времени уделять себе, своей фигуре. Артистка рассказала, что особое внимание уделяет здоровому питанию и спорту.

По словам певицы и мамы двух детей, ей хорошо известно, как быстро вернуть себе дородовую форму. Певица отметила, что, кормящие мамы должны придерживаться диеты, ведь их питание влияет не только на ребенка, но и на фигуру.

«Каждая мама должна придерживаться диеты. Когда рождается ребенок, он еще не готов к шоколаду, орехам, поэтому нужно соблюдать диету, следить за своим питанием, сбалансировано питаться и не кушать много одного продукта. Можно всего по чуть-чуть. Не нужно наседать на мучное, сладкое - это самое главное», - рассказала Alyosha.

Напомним, что из-за невнимательности дистрибьютера в сеть «слили» новый трек певицы Alyosha

Джерело: ТСН