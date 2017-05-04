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    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов

    31-летняя певица Alyosha совсем недавно родила второго ребенка
    Украинская артистка Alyosha - красивая стройная девушка. Певица старается достаточно времени уделять себе, своей фигуре. Артистка рассказала, что особое внимание уделяет здоровому питанию и спорту. По словам певицы и мамы двух детей, ей хорошо известно, как быстро вернуть себе дородовую форму. Певица отметила, что, кормящие мамы должны
    • Сьогодні, 16:03
    • Розсилка

    31-летняя певица Alyosha совсем недавно родила второго ребенка

    Украинская артистка Alyosha - красивая стройная девушка. Певица старается достаточно времени уделять себе, своей фигуре. Артистка рассказала, что особое внимание уделяет здоровому питанию и спорту.

    По словам певицы и мамы двух детей, ей хорошо известно, как быстро вернуть себе дородовую форму. Певица отметила, что, кормящие мамы должны придерживаться диеты, ведь их питание влияет не только на ребенка, но и на фигуру.

    «Каждая мама должна придерживаться диеты. Когда рождается ребенок, он еще не готов к шоколаду, орехам, поэтому нужно соблюдать диету, следить за своим питанием, сбалансировано питаться и не кушать много одного продукта. Можно всего по чуть-чуть. Не нужно наседать на мучное, сладкое - это самое главное», - рассказала Alyosha. 

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    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов
    Украинская певица рассказала, как быстро вернуть форму после родов

    Напомним, что из-за невнимательности дистрибьютера в сеть «слили» новый трек певицы Alyosha 

    Джерело: ТСН

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