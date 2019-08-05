  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Украинские звезды поделились лайфхаками по выбору арбуза

    • Розсилка
    Украинские звезды поделились лайфхаками по выбору арбуза

    Арбуз – это настоящая витаминная бомба. Огромная ягода полезна для сосудов, печени. А еще от арбуза вы не наберете лишнего веса

    Август - начало сезона арбузов. 

    На сегодняшний день существует более 120 разновидностей арбуза. Снаружи они бывают белесыми, желтыми, зелеными и темно-зелеными, часто с рисунком в виде полос, сетки или пятен.А внутри мякоть может быть розовой, красной, малиновой и ярко желтой.

    Но как же выбрать спелый, вкусный и главно сладкий арбуз? Об этом рассказали украинские звезды. 

    «Можно есть арбузы в течение суток и только похудеешь, ведь это вода», – комментирует Дмитрий Коляденко в эфире «Ранку з Україною».

    Не десерт, а мечта! Но как выбрать лучший арбуз?

    «Я всегда покупаю арбуз-девочку. Обязательно, чтобы желтенькая была – максимум желтых пятен на ней. А еще надо, чтобы звук был не глухой, а наоборот – звонкий, и попка должна быть, как пять копеек, – с другой стороны, где хвостик», – рассказала певица Камалия в эфире канала «Украина».


    Камалия с дочками

    Камалия с дочками

    Фронтмен группы Dzidzio арбузные вопросы решает по частям. Однако не все так просто – певец имеет еще и арбузный план «Б».


    Дзидзьо

    Дзидзьо

    «Пробуйте пол арбуза и если он вам подходит, то все – покупайте! И нечего тот большой шарик нести домой, – поделился лидер группы Dzidzio Михаил Хома за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!». – Или же подходите к продавцу и говорите: «Слушай, если арбуз будет плохой, то я принесу тебе его обратно, а если будет хороший, то я тебе еще раз заплачу».

    Оказалось, что не один Dzidzio пользуется таким методом. Дмитрий Коляденко тоже выбирает такой подход.


    Дмитрий Коляденко

    Дмитрий Коляденко

    «Мне помогают продавцы, они плохого не посоветуют! Надо обращаться к людям и доверять им – так получается, что у меня всегда вкусный арбуз, – рассказал Дмитрий Коляденко. – А еще, арбузы надо покупать в сентябре или в конце августа, когда они уже точно спелые».

    Читайте також
    лайфхак Камалия артист певица здоровое питание здоровье питание фрукты
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ