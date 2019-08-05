Украинские звезды поделились лайфхаками по выбору арбуза



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Арбуз – это настоящая витаминная бомба. Огромная ягода полезна для сосудов, печени. А еще от арбуза вы не наберете лишнего веса

Август - начало сезона арбузов.

На сегодняшний день существует более 120 разновидностей арбуза. Снаружи они бывают белесыми, желтыми, зелеными и темно-зелеными, часто с рисунком в виде полос, сетки или пятен.А внутри мякоть может быть розовой, красной, малиновой и ярко желтой.

Но как же выбрать спелый, вкусный и главно сладкий арбуз? Об этом рассказали украинские звезды.

«Можно есть арбузы в течение суток и только похудеешь, ведь это вода», – комментирует Дмитрий Коляденко в эфире «Ранку з Україною».

Не десерт, а мечта! Но как выбрать лучший арбуз?

«Я всегда покупаю арбуз-девочку. Обязательно, чтобы желтенькая была – максимум желтых пятен на ней. А еще надо, чтобы звук был не глухой, а наоборот – звонкий, и попка должна быть, как пять копеек, – с другой стороны, где хвостик», – рассказала певица Камалия в эфире канала «Украина».





Камалия с дочками

Фронтмен группы Dzidzio арбузные вопросы решает по частям. Однако не все так просто – певец имеет еще и арбузный план «Б».





Дзидзьо

«Пробуйте пол арбуза и если он вам подходит, то все – покупайте! И нечего тот большой шарик нести домой, – поделился лидер группы Dzidzio Михаил Хома за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!». – Или же подходите к продавцу и говорите: «Слушай, если арбуз будет плохой, то я принесу тебе его обратно, а если будет хороший, то я тебе еще раз заплачу».

Оказалось, что не один Dzidzio пользуется таким методом. Дмитрий Коляденко тоже выбирает такой подход.





Дмитрий Коляденко

«Мне помогают продавцы, они плохого не посоветуют! Надо обращаться к людям и доверять им – так получается, что у меня всегда вкусный арбуз, – рассказал Дмитрий Коляденко. – А еще, арбузы надо покупать в сентябре или в конце августа, когда они уже точно спелые».