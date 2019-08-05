Солистка группы Kazka засветила пышную грудь верхом на надувном единороге



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Александра Зарицкая instagram.com/kazka.band/

Певица порадовала поклонников новым снимком

Солистка популярной группы Kazka Александра Зарицкая после насыщенных рабочих будней устроила себе отпуск.

Сначала исполнительница поехала в один из роскошных отелей в Турции. Затем в Греции Саша отпраздновала день рождения. Счастливая от бесчисленных поздравлений в Инстаграме певица поблагодарила своих поклонников, а также запостила снимок, на котором запечатлена верхом на спасательном круге в виде единорога. Саша одета в купальнике, который подчеркивает пышные формы популярной певицы.

«Безгранично люблю каждого, спасибо за добрые слова и пожелания. Неплохой первый день нового года для меня, - отметила певица.

«Красивая и талантливая, молодец», «Красотка», «Красавица невероятная», - пишут восторженные пользователи соцсети.

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