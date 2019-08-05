  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Солистка группы Kazka засветила пышную грудь верхом на надувном единороге

    • Розсилка
    <p>Александра Зарицкая</p> <p>instagram.com/kazka.band/</p> - Солистка группы Kazka засветила пышную грудь верхом на надувном единороге

    Александра Зарицкая

    instagram.com/kazka.band/

    Певица порадовала поклонников новым снимком

    Солистка популярной группы Kazka Александра Зарицкая после насыщенных рабочих будней устроила себе отпуск.

    Сначала исполнительница поехала в один из роскошных отелей в Турции. Затем в Греции Саша отпраздновала день рождения. Счастливая от бесчисленных поздравлений в Инстаграме певица поблагодарила своих поклонников, а также запостила снимок, на котором запечатлена верхом на спасательном круге в виде единорога. Саша одета в купальнике, который подчеркивает пышные формы популярной певицы.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Солистка группы Kazka засветила пышную грудь верхом на надувном единороге
    Солистка группы Kazka засветила пышную грудь верхом на надувном единороге
    Солистка группы Kazka засветила пышную грудь верхом на надувном единороге
    Солистка группы Kazka засветила пышную грудь верхом на надувном единороге
    Солистка группы Kazka засветила пышную грудь верхом на надувном единороге
    Солистка группы Kazka засветила пышную грудь верхом на надувном единороге
    Солистка группы Kazka засветила пышную грудь верхом на надувном единороге
    Солистка группы Kazka засветила пышную грудь верхом на надувном единороге
    instagram.com/kazka.band/

    «Безгранично люблю каждого, спасибо за добрые слова и пожелания. Неплохой первый день нового года для меня, - отметила певица.

    screenshot_5_24

    «Красивая и талантливая, молодец», «Красотка», «Красавица невероятная», - пишут восторженные пользователи соцсети.

     Читайте также: Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    знаменитости певица Kazka новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ