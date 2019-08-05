Дзидзьо признался, что просматривает все комментарии пользователей под своими постами в Instagram



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Лидер группы Dzidzio Михаил Хома

Фронтмен группы Dzidzio Михаил Хома рассказал, как реагирует на агрессивные комментарии в соцсетях

Сегодня трудно представить, как звезды раньше жили без страниц в соцсетях. Ведь это отличный инструмент для популяризации своего творчества и общения с поклонниками.

У популярной группы Dzidzio 1,3 млн подписчиков в Instagram, и как признается Михаил Хома, иногда приходится сталкиваться с откровенным негативом.

«Соцсети – это современная площадка, где человек выражает свои эмоции. Рассказываешь, где ты, чем занимаешься, просишь о помощи, огрызаешься, ругаешься. Я читал, читаю и буду продолжать читать комментарии, которые оставляют под постами. Все учитываю – здоровая критика всегда помогает развиваться. Но есть же и неадекватные люди, которые могут просто написать «Гори огнем». Вот что это значит?» – поделился Дзидзьо за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!».

Стоит отметить, что многие украинские звезды активно ведут свои страницы в соцсетях. Например, Олег Винник признался, что сидит в Instagram по ночам.

«Неправильно, когда люди пишут тебе какие-то вещи, а ты этого не видишь, потому что отвечает другой. Честно скажу – это нелегко, но я ночью смотрю и читаю комментарии в Instagram», – рассказал Олег Винник.