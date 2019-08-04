Настя Каменских в красном бикини спровоцировала споры о беременности



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Настя Каменских instagram.com/kamenskux/ https://www.instagram.com/kamenskux/

Популярная певица порадовала своих поклонников новым откровенным снимком.

Секс-символ украинской поп-сцены Настя Каменских наслаждается солнечной погодой на Сардинии вместе с Потапом. Молодожены совершают морские прогулки на арендованной яхте.

32-летняя певица поделилась пикантным фото. Каменских в сексуальном купальнике терракотового цвета вышла на палубу яхты. Брюнетка приняла соблазнительную позу, вытянув левую руку к солнцу и томно прикрыв глаза.

Фигура Насти вызвала вопрос нескольких пользователей: «Поправилась сильно или беременная?». Однако многие фолловеры эмоционально бросились защищать певицу. «Она что — как доска анорексичная должна быть?», «На мой взгляд, она никогда не была худой», «Почему у всех стандарт фигуры — это костлявое тело? Красивая фигура!!!», «Шикарнейшая женщина, красивая и невероятно женственная и сексуальная!» – написали они.