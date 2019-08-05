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    Жизнь

    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов

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    <p>Олег Винник</p> <p>instagram.com/olegg.vynnyk/</p> - Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов

    Олег Винник

    instagram.com/olegg.vynnyk/

    Артист показал новые фото

    Поп-идол украинского шоу-бизнеса Олег Винник, который недавно праздновал день рождения, рассказал, как пишет музыку. Автор бессмертных шедевров, таких как «Волчица», «Нино», и свежего хита «Натали-Натали» признался, что муза снисходит к нему в моменты покоя и тишины. Об этом белокурый «украинский Орфей» написал у себя в Инстаграме.

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    на весь екран згорнути
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов
    instagram.com/olegg.vynnyk/

    «Лучший отдых для меня - это сон и .. тишина. В тишине можно услышать гораздо больше, чем в разнообразии звуков и голосов. Мои песни рождаются в объятиях тишины», - написал Винник. 

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