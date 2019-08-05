Олег Винник раскрыл секрет написания его хитов



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Олег Винник instagram.com/olegg.vynnyk/

Артист показал новые фото

Поп-идол украинского шоу-бизнеса Олег Винник, который недавно праздновал день рождения, рассказал, как пишет музыку. Автор бессмертных шедевров, таких как «Волчица», «Нино», и свежего хита «Натали-Натали» признался, что муза снисходит к нему в моменты покоя и тишины. Об этом белокурый «украинский Орфей» написал у себя в Инстаграме.

«Лучший отдых для меня - это сон и .. тишина. В тишине можно услышать гораздо больше, чем в разнообразии звуков и голосов. Мои песни рождаются в объятиях тишины», - написал Винник.

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