Наталья Могилевская продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике



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Наталья Могилевская на отдыхе instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица взбудоражила поклонников новым снимком

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая на днях отпраздновала день рождения, порадовала поклонников новым снимком. На своей странице в соцсети Instagram артистка опубликовала фотографию в черном купальнике на зеленой лужайке под струйками воды.

«Третий день радуюсь и получаю массу удовольствия от ваших теплых слов и поздравлений! Спасибо, я люблю вас! Порхаю и делюсь с вами своим настроением. Столько красоты и прекрасных моментов собралось за эту неделю, что хочется показать и вам», - так подписала снимок Могилевская.





Наталья Могилевская

Несмотря десятки комплиментов под постом, певица получила и замечания. Одна из поклонниц Могилевской отметила, что звезде совершенно не стоило стоять на газоне во время полива.

«Ой, Наталия...не нужно так делать. Нам местные работники рассказывали, какой чудо-водичкой они поливают свои газоны и почему там все так буйно цветет», - написала девушка.