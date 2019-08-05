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    Шоу-биз

    Наталья Могилевская продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике

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    Наталья Могилевская на отдыхе - Наталья Могилевская продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике
    Наталья Могилевская на отдыхе
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya

    Певица взбудоражила поклонников новым снимком

    Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая на днях отпраздновала день рождения, порадовала поклонников новым снимком. На своей странице в соцсети Instagram артистка опубликовала фотографию в черном купальнике на зеленой лужайке под струйками воды.

    «Третий день радуюсь и получаю массу удовольствия от ваших теплых слов и поздравлений! Спасибо, я люблю вас! Порхаю и делюсь с вами своим настроением. Столько красоты и прекрасных моментов собралось за эту неделю, что хочется показать и вам», - так подписала снимок Могилевская.


    Наталья Могилевская

    Наталья Могилевская

    Несмотря десятки комплиментов под постом, певица получила и замечания. Одна из поклонниц Могилевской отметила, что звезде совершенно не стоило стоять на газоне во время полива.

    «Ой, Наталия...не нужно так делать. Нам местные работники рассказывали, какой чудо-водичкой они поливают свои газоны и почему там все так буйно цветет», - написала девушка.

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