Украинские звезды рассказали как справляются с хейтерами

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instagram.com/lesia_nikituk

Успех звезды давно измеряется не только количеством хитов или нулями в гонорарах

Армия подписчиков в социальных сетях – на данный момент главный показатель популярности. Кто из артистов читает комментарии фанатов в социальных сетях лично, а не доверяет это менеджеру? Как известные и успешные звезды реагируют на оскорбительные комментарии?

Многие украинские исполнители блокируют таких подписчиков, а есть и те, кто вовсе не общается с хейтерами.

Как сообщал ранее Скотч, Олег Винник часто читает комментарии ночью и считает, что артисту общаться с поклонниками лично - необходимо.

Амадор Лопес и Олег Серафин из группы Rumbero's стараются отвечать на все комментарии. Олег, например, с легкостью припоминает, какое фото его подписчикам понравилось более всего.

Макс Барских называет соцсети «разрушителями времени». Именно поэтому он пытается меньше проводить времени там.

«Когда ты погружаешься в них, ты теряешь и тратишь свое драгоценное время. У меня может появится три фотографии на день, а потом месяц ничего не появляться», – говорит музыкант.

Что касается негативным комментариев, то многие просто не обращают на них внимания и стараются не пропускать через себя.

Dzidzio считает, что на негативные комментарии обращать внимания не стоит: «Я комментарии читаю, читал и буду читать. Обращаю внимание на все, но не всегда, потому что есть неадекватные люди». .

Ко всему, Потап, который часто страдает от критики, полностью согласен с коллегой – иногда нужно махнуть рукой на негатив.

А вот экспрессивная телеведущая молчать не собирается. Многим украинцам не понравилcя успех девушки на шоу «Танцы со звездами». В сети появилось множество гневных комментариев в адрес Никитюк. Ведущая не стала игнорировать выпады в свой адрес и записала видеообращение к своим «хейтерам», которое позже было опубликовано на странице проекта «Танцы со звездами» в Instagram.

«Всем тем, кто не согласен с моим выходом в финал народного шоу «Танцы со звездами», хочется сказать следующее: друзья, голосуйте за свои любимые пары. А вы, участники, сделайте все возможное, чтобы вас голосовали», — заявила ведущая.

Известная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина также решила дать отпор недоброжелателям, посвятив им небольшой авторский стих.

«Посвящается тем, кто считает, что у них есть право оскорблять других людей!!! Стих авторский #вашаМаша», — лаконично подписала видео Ефросинина.

Певец Melovin рассказывает, що четыре года назад очень переживал, доходило до нервных срывов. Сейчас артист понимает, что хейтеры, являются неотъемлемой частью любого публичного человека, его карьерного и личностного роста.

«Стоит ли им отвечать? Однозначно нет, если ты не тролль 100-го уровня и не хочешь поиграть с бомбящими чанами с сомнительной жидкостью! Бороться с ними не нужно! Они прекрасны! Пусть горят в лучах вашей доброты или же кислотного троллинга!»