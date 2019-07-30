Королевская свадьба: внук Грейс Келли женился в Монако



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instagram.com/louisducruet

26-летний Луи Дюкре из правящего дома Монако женился на Мари Шевалье, с которой встречается уже почти 5 лет

26-летний Луи Дюкре женился на давней подруге Мари Шевалье. Церемония состоялась в Кафедральном соборе Святого Николая, где когда-то венчались Ренье III и Грейс Келли. Здесь же они и похоронены.

instagram.com/louisducruet

В одном из интервью Луи признался, что он был очень близок с дедушкой и всегда им восхищался.

@atelierboisanger

Гостями торжества стали принцессы Стефания и Каролина, дядя Дюкре князь Альбер II с женой Шарлен, младшие сестры жениха Полин Дюкре и Камилла Готтлиб.

instagram.com/rosa_clara

Во время гражданской церемонии невеста была одета в комбинезон из легкого шелкового крепа, отделанного кружевом, с широкими брюками-кюлотами испанского свадебного бренда Rosa Clara.

instagram.com/rosa_clara

Причем Мари определилась с выбором костюма только пару недель назад. Для церемонии венчания невеста переоделась в свадебное платье. Автором этого наряда стала Полин Дюкре.

Луи Дюкре и Мари Шевалье решили, что их свадьба будет частной, поэтому съемка торжества была запрещена. Дворец Монако опубликовал лишь один официальный снимок с мероприятия.

instagram.com/louisducruet

Луи Дюкре ― старший сын принцессы Стефании и ее бывшего супруга, телохранителя Даниэля Дюкре. Он родился в ноябре 1992-го, спустя три года году его родители поженились. Луи был официально включен в число престолонаследников Монако. Однако уже в 1996-м супруги развелись.

С Мари Шевалье Луи познакомился во время учебы в университете. Впервые влюбленные появились вместе на одном из благотворительных вечеров в 2015 году. Прошлой зимой Луи сделал романтическое предложение Мари на берегу моря во Вьетнаме.