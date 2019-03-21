В Москве началось прощание с Юлией Началовой (видео)



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Попрощаться с певицей прибыли звезды шоу-бизнеса и поклонники

В столице России прощаются с певицей Юлией Началовой. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Фото и видеосъемку в ритуальном зале запретили родные.

На похороны пришли родственники, а также певица Ольга Кормухина и певец Александр Панайотов, с которыми Началова дружила много лет. Кроме них проститься с певицей пришли коллеги по сцене Ирина Салтыкова, Илона Броневицкая, Влад Топалов, солист «Иванушек» Кирилл Андреев с женой и многие дргуие. Большинство знаменитостей отказались от комментариев и попросили их не трогать.

Стоит отметить, что родственники покойной Началовой запретили фото и видеосъемку во время прощания, поэтому большинство камер находится на улице, у входа в траурный зал.

Напомним, что певица попала в больницу 11 марта в крайне тяжелом состоянии. 12 марта ее ввели в состояние искусственной комы. Юлия Началова умерла 16 марта от сердечной недостаточности и отека головного мозга. Причиной этого стал целый комплекс запущенных заболеваний, среди которых подагра и диабет 2 типа. А также незадолго до госпитализации у нее был рак - лимфома, которую, по словам близких она победила за месяц до смерти.