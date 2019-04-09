В стиле 60-х: Скарлетт Йоханссон в ярком образе появилась на съемках телешоу



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Скарлетт Йоханссон

Кинозвезда засветила свою татуировку

Знаменитая американская актриса Скарлетт Йоханссон вместе с партнерами по фильму «Мстители: Финал» Крисом Хемсвортом, Робертом Дауни - младшим и Полом Раддом стала гостьей вечерней программы Джимми Киммела.

На эфир Скарлетт пришла в мини-платье от Miu Miu из осенней пре-коллекции бренда. Лиф наряда был расшит серебристыми и зелеными пайетками. Дополнила образ актриса полусапожками, украшенными блестящими ремнями, так что издалека могло показаться, будто актриса надела босоножки и носки.

Длина мини, как известно, стала настоящим символом моды 60-х, поэтому неудивительно, что и бьюти-образ Йоханссон решила взять из той эпохи. Актриса собрала волосы в хвост, сделав легкий начес и косую челку, а также акцентировала глаза стрелками.

На одной из фотографий, где Скарлетт позирует с приподнятой рукой, поклонники также могли рассмотреть татуировку, сделанную в честь киносаги «Мстители». Напомним, эмблему общества смелых героев комиксов, сделали пятеро актеров, в том числе Роберт Дауни - младший, Крис Хемсворт и Джереми Реннер.



