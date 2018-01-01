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    В Украине запретили скандальный российский фильм «Матильда»

    Фильм об императоре Николае ІІ сравнили с отравленными арбузами
    Под запрет для показа в Украине попал российский фильм Алексея Учителя «Матильда». Причиной стало то, что в его создании принимал участие музыкант из «черных списков». Однако имя артиста не уточняется. «Наши зрители могут спросить: «Как так, только музыкант, а вы запрещаете?». А в ответ я могу сказать:
    • Сьогодні, 11:47
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    Фильм &laquo;Матильда&raquo;
    Фильм «Матильда»

    Фильм об императоре Николае ІІ сравнили с отравленными арбузами

    Под запрет для показа в Украине попал российский фильм Алексея Учителя «Матильда». Причиной стало то, что в его создании принимал участие музыкант из «черных списков». Однако имя артиста не уточняется.

    «Наши зрители могут спросить: «Как так, только музыкант, а вы запрещаете?». А в ответ я могу сказать: «Вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из «черного списка» – это нитраты, продукция, которая считается ядовитой», – комментирует член экспертного совета при Госкино, издатель Дмитрий Капранов

    Под «черным списком» эксперт имел в виду список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

    Напомним, ране этот фильм сталкивался с ограничениями на показ и в самой России. Радикально настроенные православные активисты выступали с протестами против этой ленты.

    В сюжете картины показываются отношения будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В России против ленты выступала бывший прокурор аннексированного Крыма и незаконно избранная в Госдуму России Наталья Поклонская. Она считает, что фильм оскорбляет чувства верующих.

    Джерело: 24 канал

    кино российский артист
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