В Украине запретили скандальный российский фильм «Матильда»

Фильм об императоре Николае ІІ сравнили с отравленными арбузами

Под запрет для показа в Украине попал российский фильм Алексея Учителя «Матильда». Причиной стало то, что в его создании принимал участие музыкант из «черных списков». Однако имя артиста не уточняется. «Наши зрители могут спросить: «Как так, только музыкант, а вы запрещаете?». А в ответ я могу сказать:



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Фильм «Матильда»

Фильм об императоре Николае ІІ сравнили с отравленными арбузами

Под запрет для показа в Украине попал российский фильм Алексея Учителя «Матильда». Причиной стало то, что в его создании принимал участие музыкант из «черных списков». Однако имя артиста не уточняется.

«Наши зрители могут спросить: «Как так, только музыкант, а вы запрещаете?». А в ответ я могу сказать: «Вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из «черного списка» – это нитраты, продукция, которая считается ядовитой», – комментирует член экспертного совета при Госкино, издатель Дмитрий Капранов

Под «черным списком» эксперт имел в виду список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, ране этот фильм сталкивался с ограничениями на показ и в самой России. Радикально настроенные православные активисты выступали с протестами против этой ленты.

В сюжете картины показываются отношения будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В России против ленты выступала бывший прокурор аннексированного Крыма и незаконно избранная в Госдуму России Наталья Поклонская. Она считает, что фильм оскорбляет чувства верующих.

Джерело: 24 канал