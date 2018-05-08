В сети опубликовали финальный трейлер сиквела фильма «Mamma Mia»

Новый фильм перенесет зрителей в прошлое

В сети появился финальный дублированный трейлер музыкального фильма «Mamma Mia 2», главные роли в котором исполнили Аманда Сайфред, Мэрил Стрип, Пирс Броснан и Колин Ферт. Сюжет второй части фильма перенесет зрителей на несколько лет назад и расскажет о жизни матери главной героини, когда она была молода. Юную героиню Мэрил в фильме



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Кадр из фильма Mamma Mia-2

Новый фильм перенесет зрителей в прошлое

В сети появился финальный дублированный трейлер музыкального фильма «Mamma Mia 2», главные роли в котором исполнили Аманда Сайфред, Мэрил Стрип, Пирс Броснан и Колин Ферт.

Сюжет второй части фильма перенесет зрителей на несколько лет назад и расскажет о жизни матери главной героини, когда она была молода.

Юную героиню Мэрил в фильме исполнила британская актриса Лили Джеймс, известная по фильмам «Малыш на Драйве» и «Гордость и предубеждение и зомби».

Бабушку героини Аманды сыграет великолепная Шер, которая в свои годы выглядит отлично и почти неузнаваемо.

За саундтрек вновь отвечает культовая шведская группа ABBA, чьи хиты зажигают танцполы уже не один десяток лет.

Джерело: Киноафиша