В сети опубликовали финальный трейлер сиквела фильма «Mamma Mia»
- Сьогодні, 17:27
-
Розсилка
Кадр из фильма Mamma Mia-2
Новый фильм перенесет зрителей в прошлое
В сети появился финальный дублированный трейлер музыкального фильма «Mamma Mia 2», главные роли в котором исполнили Аманда Сайфред, Мэрил Стрип, Пирс Броснан и Колин Ферт.
Сюжет второй части фильма перенесет зрителей на несколько лет назад и расскажет о жизни матери главной героини, когда она была молода.
Юную героиню Мэрил в фильме исполнила британская актриса Лили Джеймс, известная по фильмам «Малыш на Драйве» и «Гордость и предубеждение и зомби».
Бабушку героини Аманды сыграет великолепная Шер, которая в свои годы выглядит отлично и почти неузнаваемо.
За саундтрек вновь отвечает культовая шведская группа ABBA, чьи хиты зажигают танцполы уже не один десяток лет.
Джерело: Киноафиша