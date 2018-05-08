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    В сети опубликовали финальный трейлер сиквела фильма «Mamma Mia»

    Новый фильм перенесет зрителей в прошлое
    В сети появился финальный дублированный трейлер музыкального фильма «Mamma Mia 2», главные роли в котором исполнили Аманда Сайфред, Мэрил Стрип, Пирс Броснан и Колин Ферт. Сюжет второй части фильма перенесет зрителей на несколько лет назад и расскажет о жизни матери главной героини, когда она была молода. Юную героиню Мэрил в фильме
    • Сьогодні, 17:27
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    Кадр из фильма Mamma Mia-2
    Кадр из фильма Mamma Mia-2

    Новый фильм перенесет зрителей в прошлое

    В сети появился финальный дублированный трейлер музыкального фильма «Mamma Mia 2», главные роли в котором исполнили Аманда Сайфред, Мэрил Стрип, Пирс Броснан и Колин Ферт.

    Сюжет второй части фильма перенесет зрителей на несколько лет назад и расскажет о жизни матери главной героини, когда она была молода.

    Юную героиню Мэрил в фильме исполнила британская актриса Лили Джеймс, известная по фильмам «Малыш на Драйве» и «Гордость и предубеждение и зомби».

    Бабушку героини Аманды сыграет великолепная Шер, которая в свои годы выглядит отлично и почти неузнаваемо.

    За саундтрек вновь отвечает культовая шведская группа ABBA, чьи хиты зажигают танцполы уже не один десяток лет.

    Джерело: Киноафиша

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