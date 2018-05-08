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    Шоу-биз

    Стало известно, где будут снимать «Форсаж 9»

    Пока Джонсон и Стэтхэм готовятся к съемкам собственного спин-оффа «Форсажа», Вин Дизель поделился первыми подробностями о новых частях основной серии
     Главная новость – действие «Форсаж 9», похоже, развернется в Африке. Вин Дизель вместе с давними коллегами по «Форсажу» Тайризом Гибсоном, Лудакрисом и Джорданой Брюстер побывал в гостях на шоу Today, где рассказал следующее: ««Форсаж» станет еще масштабнее. Я только что разговаривал по
    • Сьогодні, 16:17
    • Розсилка
    Вин Дизель
    Вин Дизель

    Пока Джонсон и Стэтхэм готовятся к съемкам собственного спин-оффа «Форсажа», Вин Дизель поделился первыми подробностями о новых частях основной серии

     Главная новость – действие «Форсаж 9», похоже, развернется в Африке.

    Вин Дизель вместе с давними коллегами по «Форсажу» Тайризом Гибсоном, Лудакрисом и Джорданой Брюстер побывал в гостях на шоу Today, где рассказал следующее:

    ««Форсаж» станет еще масштабнее. Я только что разговаривал по телефону с Джастином Лином, который снимет 9 и 10 «Форсажи», и я даже передать вам не могу, как он взволнован. Могу лишь сказать, что мы никогда не были в Африке – и нам давно пора туда наведаться».

    Спин-офф «Форсажа» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэтхэмом мы увидим уже через год с небольшим, в июле 2019 (хотя пока о проекте практически ничего не известно), а 9-я часть основной серии выйдет в апреле 2020.

    Джерело: popcornnews

    знаменитости кино актер
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