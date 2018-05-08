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    Джонни Депп устроил драку на съемках своего нового фильма

    Джонни Депп сейчас занят на съемках нового фильма LAbrynth, который должен выйти уже в этом году
     Но очередной съемочный день едва не завершился дракой между актером и одним из членов технической команды. Специально для одной из сцен фильма была перекрыта улица в Лос-Анджелесе. Когда отведенное для съемок время закончилось, локейшн-менеджер уведомил об этом режиссера картины Брэда Фурмана. А тот, в свою очередь, попросил его передать
    • Сьогодні, 19:46
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    Джонни Депп
    Джонни Депп

    Джонни Депп сейчас занят на съемках нового фильма LAbrynth, который должен выйти уже в этом году

     Но очередной съемочный день едва не завершился дракой между актером и одним из членов технической команды.

    Специально для одной из сцен фильма была перекрыта улица в Лос-Анджелесе. Когда отведенное для съемок время закончилось, локейшн-менеджер уведомил об этом режиссера картины Брэда Фурмана. А тот, в свою очередь, попросил его передать это Джонни Деппу. Когда сотрудник сообщил об этом актеру, Джонни, по словам очевидцев, просто взорвался.

    «Он был в шести дюймах от менеджера, но постоянно кричал: «Кто ты такой? У тебя нет на это права!&raquo- говорят источники издания Page Six.

    Когда локейшен-менеджер сказал актеру, что просто делает свою работу, Депп замахнулся, чтобы ударить его, но не дотянулся. После чего закричал:

    «Я дам тебе 100 000 долларов, если ты ударишь меня прямо сейчас!»

    В этот момент подоспели телохранители актера, которые увели Джонни с площадки. Сообщается, что Депп в течение дня позволял себе употреблять алкоголь и курить на съемках.

    Между тем режиссер Брэд Фурман не стал придавать этому эпизоду большого значения. 

    Джонни - большой профессионал и прекрасный коллега. Он всегда относится с большим уважением ко всем членам группы. Съемки могут быть стрессовыми, но не нужно ничего преувеличивать. Мы все любим истории, и это просто одна из них,- прокомментировал Фурман.

    Джерело: Hello!

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