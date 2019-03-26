Вышел последний кампейн очков Chanel, снятый лично Карлом Лагерфельдом



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В главных ролях – модели Крис Грикайте и Виттория Черетти

В весенней коллекции солнцезащитных очков и оптики французский модный дом Chanel рассказывает историю о солнце, пляже, натуральных материалах.

Коллекция аксессуаров созвучна с основной коллекцией бренда весна/лето — 2019. Модели Крис Грикайте и Виттория Черетти позируют в полупрозрачных оправах, украшенных жемчугом, круглых и узких очках, а также в оправах, вдохновленных 1990-ми.

Напомним, что ранее любимая кошка Карла Лагерфельда Шупетт выпустила коллекцию в память о хозяине. В коллекцию RIP Daddy вошли футболки, худи, кружка, блокнот и чехол для телефона. Часть денег, вырученная от продажи вещей, будет передана в Helen Woodward Animal Center, некоммерческую организацию из Калифонии, которая помогает животным уже более 40 лет.

Джерело: Buro 24/7