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    Шоу-биз

    Вышел последний кампейн очков Chanel, снятый лично Карлом Лагерфельдом

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    Вышел последний кампейн очков Chanel, снятый лично Карлом Лагерфельдом

    В главных ролях – модели Крис Грикайте и Виттория Черетти

    В весенней коллекции солнцезащитных очков и оптики французский модный дом Chanel рассказывает историю о солнце, пляже, натуральных материалах.

    Коллекция аксессуаров созвучна с основной коллекцией бренда весна/лето — 2019. Модели Крис Грикайте и Виттория Черетти позируют в полупрозрачных оправах, украшенных жемчугом, круглых и узких очках, а также в оправах, вдохновленных 1990-ми.

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    Вышел последний кампейн очков Chanel, снятый лично Карлом Лагерфельдом
    Вышел последний кампейн очков Chanel, снятый лично Карлом Лагерфельдом
    Вышел последний кампейн очков Chanel, снятый лично Карлом Лагерфельдом

    Напомним, что ранее любимая кошка Карла Лагерфельда Шупетт выпустила коллекцию в память о хозяине. В коллекцию RIP Daddy вошли футболки, худи, кружка, блокнот и чехол для телефона. Часть денег, вырученная от продажи вещей, будет передана в Helen Woodward Animal Center, некоммерческую организацию из Калифонии, которая помогает животным уже более 40 лет.

    Джерело: Buro 24/7

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