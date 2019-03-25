Проект «Подиум» покинула дочь музыканта из группы «Скрябина»



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22-летняя Лиза Зволинская из Киева не смогла удивить экспертов реалити ни выпускным платьем, ни нарядом для кролика

На кастинге киевлянка и дочь одного из музыкантов популярной украинской группы «Скрябин» Лиза Зволинская удивила экспертов «Подиума» своими милыми девчачьими изделиями. И все время на проекте придерживалась своего стиля, так и не выйдя за эти рамки.

«Я делала на Лизу большие ставки, – говорит сменный эксперт реалити, дизайнер Катя Сильченко. – Она очень импонирует нам всем как человек. Но нужно быть объективными. Лиза не удивляет».

На этой неделе участники «Подиума» шили одежду для животных, составляли look’и из одежды с животными принтами и перешивали платья выпускниц. В двух из трех испытаний Лиза провалилась. На кролика она сшила слишком милый наряд с аппликацией из цветков, а на выпускницу – короткое платье и двухцветную куртку.

«Проект «Подиум» – это про мечту, – говорит эксперт реалити, стилист Ольга Слонь. – И мы эту мечту Лизе подарили. Здесь она впервые села за профессиональную машинку. Но на пятом эпизоде получили такую же куртку, с какой она пришла на кастинг. Где развитие?»

Свои ошибки Лиза Зволинская признает. И обещает развиваться вне проекта.

«Если бы я не ушла сейчас, ушла бы в следующий раз, – считает она. – Прекрасно осознаю свои силы и понимаю, что далеко бы не прошла. Этот проект для меня – толчок вперед, пинок под зад. Я многому здесь научилась, так что теперь самое время начать шить и действовать. Тем более, у меня есть фора перед участниками, которые остаются на проекте».

Лиза сдержала слово. После съемок она практиковалась в шитье и дизайне. А когда «Подиум» вышел в эфир Нового канала, на девушку хлынула лавина заказов