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    Шоу-биз

    Проект «Подиум» покинула дочь музыканта из группы «Скрябина»

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    Проект «Подиум» покинула дочь музыканта из группы «Скрябина»

    22-летняя Лиза Зволинская из Киева не смогла удивить экспертов реалити ни выпускным платьем, ни нарядом для кролика

    На кастинге киевлянка и дочь одного из музыкантов популярной украинской группы «Скрябин» Лиза Зволинская удивила экспертов «Подиума» своими милыми девчачьими изделиями. И все время на проекте придерживалась своего стиля, так и не выйдя за эти рамки.

     «Я делала на Лизу большие ставки, – говорит сменный эксперт реалити, дизайнер Катя Сильченко. – Она очень импонирует нам всем как человек. Но нужно быть объективными. Лиза не удивляет».

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    На этой неделе участники «Подиума» шили одежду для животных, составляли look’и из одежды с животными принтами и перешивали платья выпускниц. В двух из трех испытаний Лиза провалилась. На кролика она сшила слишком милый наряд с аппликацией из цветков, а на выпускницу – короткое платье и двухцветную куртку.

    «Проект «Подиум» – это про мечту, – говорит эксперт реалити, стилист Ольга Слонь. – И мы эту мечту Лизе подарили. Здесь она впервые села за профессиональную машинку. Но на пятом эпизоде получили такую же куртку, с какой она пришла на кастинг. Где развитие?»

    Свои ошибки Лиза Зволинская признает. И обещает развиваться вне проекта.

     «Если бы я не ушла сейчас, ушла бы в следующий раз, – считает она. – Прекрасно осознаю свои силы и понимаю, что далеко бы не прошла. Этот проект для меня – толчок вперед, пинок под зад. Я многому здесь научилась, так что теперь самое время начать шить и действовать. Тем более, у меня есть фора перед участниками, которые остаются на проекте».

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    Проект «Подиум» покинула дочь музыканта из группы «Скрябина»
    Проект «Подиум» покинула дочь музыканта из группы «Скрябина»
    Проект «Подиум» покинула дочь музыканта из группы «Скрябина»

    Лиза сдержала слово. После съемок она практиковалась в шитье и дизайне. А когда «Подиум» вышел в эфир Нового канала, на девушку хлынула лавина заказов

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