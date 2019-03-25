С чем сочетать черный этой весной: стритстайл фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

Составляя гардероб на весну, уделить особое внимание стоит актуальным цветовым сочетаниям

Так, в новом сезоне базовый черный цвет обзавелся новыми друзьями в виде коричневого, лилового и синего цветов. Комбинация угольно-черного оттенка и всей палитры коричневого цвета – от молочного до горького шоколада, торжественно возглавляет список самых модных цветовых решений этой весны.

Можно скомбинировать их в равной пропорции или, например, разбавить монохромный плащ оттенка карамели с помощью черных аксессуаров или обуви. Стритстайл-инфлюенсеры уже вовсю тестируют модный тренд на улицах своих городов.

Одна из самых непредсказуемых комбинаций – микс черного и лилового цветов. Такой нежный оттенок как фиалковый обычно выбирает себе в пару пастельную цветовую гамму – пудро-розовый, светло-голубой или бледно-желтый.

Этой весной модницы доказывают на собственном примере, что при правильной комбинации, дружба черного и лилового цвета может быть крепче любых пастельных комбинаций.

Сапфировый или королевский синий цвет с легкостью дополнит глубокий черный оттенок – на асимметричных сложносочиненных платьях, рабочей униформе или ансамбле из кожаных брюк и трикотажного гольфа.

Добавить легкости в столь необычное цветовое решение помогут белые туфли или правильно подобранная светлая сумка.

Джерело: vogue.ua