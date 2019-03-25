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    С чем сочетать черный этой весной: стритстайл фото

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    С чем сочетать черный этой весной: стритстайл фото
    vogue.ua

    Составляя гардероб на весну, уделить особое внимание стоит актуальным цветовым сочетаниям

     Так, в новом сезоне базовый черный цвет обзавелся новыми друзьями в виде коричневого, лилового и синего цветов. Комбинация угольно-черного оттенка и всей палитры коричневого цвета – от молочного до горького шоколада, торжественно возглавляет список самых модных цветовых решений этой весны.

    Можно скомбинировать их в равной пропорции или, например, разбавить монохромный плащ оттенка карамели с помощью черных аксессуаров или обуви. Стритстайл-инфлюенсеры уже вовсю тестируют модный тренд на улицах своих городов.

    Одна из самых непредсказуемых комбинаций – микс черного и лилового цветов. Такой нежный оттенок как фиалковый обычно выбирает себе в пару пастельную цветовую гамму – пудро-розовый, светло-голубой или бледно-желтый.

    Этой весной модницы доказывают на собственном примере, что при правильной комбинации, дружба черного и лилового цвета может быть крепче любых пастельных комбинаций.

    Сапфировый или королевский синий цвет с легкостью дополнит глубокий черный оттенок – на асимметричных сложносочиненных платьях, рабочей униформе или ансамбле из кожаных брюк и трикотажного гольфа. 

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Добавить легкости в столь необычное цветовое решение помогут белые туфли или правильно подобранная светлая сумка.

    Джерело: vogue.ua

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