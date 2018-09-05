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    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки

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    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки

    Вышивка похожая на произведения искусства

    Литературные фрагменты, воспоминания, личные переживания, художественные образы и лирические мотивы, сплетаясь воедино рождают полноценную картинку, где события набирая оборотов, резко сменяют друг друга, оставляя после себя какой-то осадок и уйму мыслей о том, что Мишель Кингдом (Michelle Kingdom) – одна из главных героинь собственных работ, которые она старательно вышивает, прокладывая стежок за стежком.

    Мишель использует нить в качестве инструмента для рисования, чтобы в своих небольших по масштабу, но вместительных по содержанию картинах передать всё то, что так или иначе тревожит, интересует и волнует её. Интересные сюжеты, насыщенные отношениями, психология, некое откровение, мифология и какие-то ритуальные обряды – становятся неотъемлемой частью многогранного творчества, где тонкие линии нитей, переплетаются с более грубыми и шероховатыми, образуя рисунок, больше похожий на душевные терзания.

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    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки
    Художница создаёт невероятно душевные картины с помощью иголки и нитки

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    Джерело: Культурология

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