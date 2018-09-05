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    Шоу-биз

    Как тростиночка: исхудавшая Анджелина Джоли ужаснула поклонников

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    Анджелина Джоли - Как тростиночка: исхудавшая Анджелина Джоли ужаснула поклонников
    Анджелина Джоли

    Внешний вид актрисы взбудоражил сеть

    На днях папарацци поймали Анджелину Джоли в непривычном для нее образе: актриса была одета в свободную серую футболку, черные легинсы и кроссовки.

    Звезда выбрала такой повседневный лук для прогулки с детьми Шайло, Захарой, Вивьен и Ноксом. Правда после того, как фото были обнародованы в Сети, поклонники Энджи не на шутку забеспокоились.

    Наряд актрисы продемонстрировал ее исхудавшее тело. Руки и ноги стали совсем тонкими, а лицо еще больше осунулось. Все это последствия длительного бракоразводного процесса с Брэдом Питтом. Экс-возлюбленные никак не могут решить вопрос опеки над детьми.

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    Как тростиночка: исхудавшая Анджелина Джоли ужаснула поклонников
    Как тростиночка: исхудавшая Анджелина Джоли ужаснула поклонников
    Как тростиночка: исхудавшая Анджелина Джоли ужаснула поклонников
    Как тростиночка: исхудавшая Анджелина Джоли ужаснула поклонников

    Недавно источники сообщили, что из-за нервов Анджелина похудела на 34 килограмма. Врачи и близкие актрисы обеспокоены ее состоянием. Сама же звезда, кажется, пребывает в прекрасном настроении, несмотря ни на что, и проводит как можно больше времени с детьми.

    Джерело: graziamagazine.ru

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