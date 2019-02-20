Звезда «Идеального голоса» Бриттани Сноу объявила о помолвке



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Бриттани Сноу, известная по роли Хлои из музыкальной трилогии «Идеальный голос», готовится пойти под венец

Бойфренд Бриттани СноуТайлер Станаланд сделал ей предложение, от которого она, разумеется, не смогла отказаться.

Счастливый жених опубликовал в Instagram совместные фото с возлюбленной, похвастался помолвочным кольцом на руке невесты и написал проникновенную речь:

«Несколько недель назад я задал Бриттани самый важный вопрос. Вместе навсегда? К счастью, она ответила «да», и мы отпраздновали это старомодным способом – вместе с близкими друзьями и семьей. Не представляю, как мне так повезло, я не знал, что значит любовь до тебя. Все изменилось после нашей встречи. Ты самый прекрасный, умный, чуткий, заботливый и удивительный человек, и нет ничего лучше, чем провести с тобой всю жизнь. Люблю тебя до Луны и обратно».





Бриттани тоже не смогла оставить без внимания такое важное событие и поделилась красивым фото и своими эмоциями на личной страничке в Instagram:

«Пару недель назад я миллион раз сказала «да» мужчине из моей самой смелой и красивой мечты. После празднования с друзьями и семьей мы хотели, чтобы кое-кто еще (вы, ребята) узнал об этом. Я благодарю свою счастливую звезду за самое искреннее чувство, которое мне только удалось испытать. Спасибо, Тайлер, за самый счастливый день в моей жизни и за то, что не сделал предложение в этом пугающе пустом ресторане».