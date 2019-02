Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ариана Гранде

Ариана Гранде стала второй исполнительницей, чьи песни заняли первую тройку «горячей сотни» хит-парада Billboard

На этой неделе первые три строчки в хит-параде Billboard Hot 100 заняли песни 7 Rings, Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored и Thank U, Next с одноименного альбома Арианы Гранде. Пятая студийная пластинка Thank U, Next также занимает первую строчку 200 лучших альбомов Billboard. «Горячая сотня» Billboard фактически является официальным хит-парадом США.

К слову. трек 7 Rings удерживает первое место уже четвертую неделю.

Ранее подобным достижением отметились The Beatles. В 1964 году в хит-параде лидировали их песни Canʼt Buy Me Love, Twist and Shout и Do You Want to Know a Secret. Этот рекорд продержался пять недель подряд.

Читайте также: Бойфренд Хлои Кардашьян изменил ей с лучшей подругой Кайли Дженнер.





Джерело: Esquire