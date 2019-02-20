Гвинет Пэлтроу призналась, что едва лишилась роли из-за разрыва с Брэдом Питтом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гвинет Пэлтроу kp.ru

Гвинет Пэлтроу дала интервью изданию Variety, в котором рассказала о фильме «Влюбленный Шекспир», изменившем всю ее жизнь

По словам Гвинет училась играть на альте, вновь работала с Харви Вайнштейном после истории с домогательствами и едва не отказалась от роли из-за расставания с Брэдом Питтом.

«Влюбленный Шекспир» принес Гвинет номинацию на премию «Оскар» и заветную золотую статуэтку. Она и прежде не сходила с обложек журналов и таблоидов из-за романа с Брэдом Питтом, но победа закрепила ее успех и звездный статус. Всего этого могло и не случиться, потому что изначально актриса отказалась от участия в фильме. «Я переживала ужасное расставание, поэтому идея уехать в Англию и находиться вдали от дома казалась просто… Я даже не читала сценарий. Просто сказала, что не могу сейчас ничего воспринимать», – рассказала Пэлтроу.

Фильм долгое время находился в разработке. Исполнить главную роль должна была Джулия Робертс, но она покинула проект, и тогда режиссер предложил сценарий Кейт Уинслет. Звезда «Титаника» осталась от него в восторге, однако вскоре тоже отказалась от участия в съемках, сказав, что просто не сможет этого сделать. К счастью, через несколько месяцев Гвинет ознакомилась со сценарием и, по ее словам, была очарована: «Я просто не могла оторваться. Это было прекрасно. У меня уже не было выбора, поэтому мне пришлось учиться играть на альте».

Однако освоение музыкального инструмента - не единственное, с чем актриса столкнулась. Ей пришлось вновь работать с Вайнштейном, от которого в свое время ее защитил Питт. «Он был очень трудным и деспотичным руководителем. Это были тяжелые отношения с громкими разбирательствами по телефону и даже драками. Но я всегда могла постоять за себя», – вспомнила Пэлтроу.

Джерело: popcornnews