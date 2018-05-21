Главную музыкальную тему сериала «Игры престолов» сыграли на необычном инструменте

Джавади использовал Nintendo Labo Piano, чтобы записать басовую партию, основную мелодию и звуки барабанов для мелодии из «Игры престолов».
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Легендарный композитор музыки для «Игры престолов» и «Мира Дикого Запада» подарил новое звучание главному музыкальному треку
Редакция западного издания IGN пригласила в гости Рамина Джавади - композитора, написавшего музыку для «Железного человека», «Тихоокеанского рубежа», «Мира Дикого запада», а также «Игры престолов».
В студии в качестве сюрприза он сыграл вступительную мелодию «Игры престолов» при помощи Nintendo Labo.
Джавади использовал Nintendo Labo Piano, чтобы записать басовую партию, основную мелодию и звуки барабанов для мелодии из «Игры престолов».