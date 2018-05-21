  1. Головна
  2. Скотч
  3. Видео
    Видео

    Главную музыкальную тему сериала «Игры престолов» сыграли на необычном инструменте

    • Розсилка
    Кадр из сериала &laquo;Игры престолов&raquo; - Главную музыкальную тему сериала «Игры престолов» сыграли на необычном инструменте
    Кадр из сериала «Игры престолов»

    Легендарный композитор музыки для «Игры престолов» и «Мира Дикого Запада» подарил новое звучание главному музыкальному треку

    Редакция западного издания IGN пригласила в гости Рамина Джавади - композитора, написавшего музыку для «Железного человека», «Тихоокеанского рубежа», «Мира Дикого запада», а также «Игры престолов».

    В студии в качестве сюрприза он сыграл вступительную мелодию «Игры престолов» при помощи Nintendo Labo.

    Джавади использовал Nintendo Labo Piano, чтобы записать басовую партию, основную мелодию и звуки барабанов для мелодии из «Игры престолов». 

    Читайте также: Премия Billboard назвала лучших американских музыкантов года

    Игра престолов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ