Главную музыкальную тему сериала «Игры престолов» сыграли на необычном инструменте

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Кадр из сериала «Игры престолов»

Легендарный композитор музыки для «Игры престолов» и «Мира Дикого Запада» подарил новое звучание главному музыкальному треку

Редакция западного издания IGN пригласила в гости Рамина Джавади - композитора, написавшего музыку для «Железного человека», «Тихоокеанского рубежа», «Мира Дикого запада», а также «Игры престолов».

В студии в качестве сюрприза он сыграл вступительную мелодию «Игры престолов» при помощи Nintendo Labo.