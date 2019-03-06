Канал HBO представил официальный трейлер восьмого сезона «Игры престолов»



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Поклонники ждали этого момента больше года, и, наконец, за полтора месяца до премьеры заключительного сезона «Игры престолов» они могут увидеть первые кадры

Создатели шоу скрывали от зрителей все возможные детали сюжета, поэтому долгожданный видеоролик не дает ответы на многочисленные вопросы, а интригует еще больше.

Посмотрев полутораминутный трейлер, поклонники задумаются о том, что могло так напугать Арью Старк. Поприветствуют драконов в Винтерфелле, с которого всё началось. Задержат дыхание от вида Джона Сноу, направляющегося к Рейегалю. И приготовятся к самой впечатляющей и смертоносной битве в истории телевидения.

«Наш враг не устает, не останавливается, ничего не чувствует», – говорит Джон. Значит, никто не в безопасности, каждый рискует не вернуться с поля боя, на котором соберутся все живые персонажи шоу. Трейлер показал всех главных героев сериала, включая Джейме Ланнистера, готового сдержать свою клятву, Джендри Уотерса, который вновь взялся за создание оружия, Миссандею и Серого червя, Джораха Мормонта и Пса, а также королеву Серсею, в одиночестве восседающую на Железном троне.