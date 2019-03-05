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    Шоу-биз

    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ

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    Героини&nbsp;сериала &laquo;Игра престолов&raquo; - Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Героини сериала «Игра престолов»

    В прошлом году один из режиссеров «Игры престолов» пообещал зрителям, что они увидят самую впечатляющую батальную сцену в истории телевидения

    Однако съемки битвы, которой так ждут поклонники, дались актерскому составу сериала с большим трудом. Об этом рассказали создатели и звезды шоу в интервью изданию EW.

    11 недель изнурительных съемок, во время которых 750 человек работали под ледяным дождем и пронизывающим ветром, днем и ночью – вот что собой представляло создание финальной битвы между людьми и армией мертвых. Последний эпизод, по словам создателей, соберет на экране всех живых персонажей «Игры престолов». «На то, что наша съемочная группа сделала в этом году, еще никто никогда не решался», – сказал со-продюсер Брайан Когман.

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    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ
    Главные герои сериала «Игра престолов» рассказали о самой грандиозной битве в истории ТВ

    Мэйси Уильямс рассказала, что режиссер Мигель Сапочник велел ей начинать тренировки за год до съемок батальной сцены. «Я сказала: «Да, да, да». Но на самом деле ничто не может подготовить тебя к такому изматывающему процессу. Ночь за ночью, снова и снова. Нельзя болеть, нужно присматривать за собой. Бывают моменты, когда ты ломаешься, потому что ты человек, и тебе хочется плакать», – описала съемки актриса. Ее слова подтвердили исполнители ролей Пса и Джораха Мормонта: «Это был самый неприятный опыт за время работы над сериалом. Настоящее испытание. Все молятся, чтобы такого больше не приходилось делать».

    Джерело: popcornnews

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