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    Появилось ВИДЕО встречи Вайнштейна с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании

    • sky news
    • Розсилка
    Появилось ВИДЕО встречи Вайнштейна с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании

    Харви Вайнштейн (Harvey Weinstein) как всегда полностью отрицает обвинения в свой адрес

    Британский телеканал Sky News рассекретил кадры с видеонаблюдения, на которых запечатлен 66-летний американский кинопродюсер Харви Вайнштейн и бизнесвумен Мелисса Томпсон.Именно эта девушка обвинила Вайнштейна в сексуальном насилии.

    Как компетентно сообщают инсайдеры, ролик был записан еще в 2011 году на вебкамеру ноутбука, на котором Томпсон показывала деловую презентацию в офисе Weinstein Company. Она ожидала, что ее примут в отделе маркетинга, однако Вайнштейн встретил девушку лично, закрыл за собой дверь и велел персоналу не беспокоить их.

    В ходе встречи кинопродюсер неоднократно прикасается к Мелиссе, гладит ее по плечу и флиртовал. Кроме того, Вайнштейн предложил Томпсон провести вечер в лобби расположенного неподалеку отеля. Позже девушка расскажет о том, что она чувствовала себя некомфортно, но согласилась, рассчитывая, что ей не придется быть наедине с совладельцем компании The Weinstein Company.

    Однако в итоге продюсер привел ее в свой номер, набросился на девушку и изнасиловал. При этом сторона защиты Харви Вайнштейна утверждает, что их клиент всего лишь флиртовал с девушкой, по обоюдному согласию.

    Напомним,что осенью 2017 года впервые было проведено расследование, касающееся Харви Вайнштейна. В действиях сексуального характера кинопродюсера обвинили десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман, передает «Интерфакс»

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