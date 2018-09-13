Появилось ВИДЕО встречи Вайнштейна с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании

Харви Вайнштейн (Harvey Weinstein) как всегда полностью отрицает обвинения в свой адрес

Британский телеканал Sky News рассекретил кадры с видеонаблюдения, на которых запечатлен 66-летний американский кинопродюсер Харви Вайнштейн и бизнесвумен Мелисса Томпсон.Именно эта девушка обвинила Вайнштейна в сексуальном насилии.

Как компетентно сообщают инсайдеры, ролик был записан еще в 2011 году на вебкамеру ноутбука, на котором Томпсон показывала деловую презентацию в офисе Weinstein Company. Она ожидала, что ее примут в отделе маркетинга, однако Вайнштейн встретил девушку лично, закрыл за собой дверь и велел персоналу не беспокоить их.





В ходе встречи кинопродюсер неоднократно прикасается к Мелиссе, гладит ее по плечу и флиртовал. Кроме того, Вайнштейн предложил Томпсон провести вечер в лобби расположенного неподалеку отеля. Позже девушка расскажет о том, что она чувствовала себя некомфортно, но согласилась, рассчитывая, что ей не придется быть наедине с совладельцем компании The Weinstein Company.





Однако в итоге продюсер привел ее в свой номер, набросился на девушку и изнасиловал. При этом сторона защиты Харви Вайнштейна утверждает, что их клиент всего лишь флиртовал с девушкой, по обоюдному согласию.