В сети опубликован мультфильм, сценарий которого написал искусственный интеллект



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Среди персонажей нелепой научно-фантастической короткометражки есть даже говорящий стол-судья

Ютьюб-блогер, кинематографист и журналист Грегори Остин Макконнелл задумался над тем, сможет ли искусственный интеллект когда-либо заменить человеческую креативность, и решил создать с его помощью короткометражный мультфильм, чтобы это проверить. Макконнелл использовал искусственный интеллект открытой платформы Botnik, куда загрузил несколько самых популярных книг и историй — серию о Гарри Поттере, сценарии «Звездных войн» и романы Стивена Кинга.

Когда компьютер проанализировал тексты, он выдал собственную историю, которую блогер превратил в короткометражный 3D-мультфильм. Для его создания Макконнелл использовал программу Plotagon. По словам блогера, он выбрал функцию рандомайзера, когда создавал всех персонажей, так что зрители смогут получить «по-настоящему компьютерно сгенерированный опыт».

Как и другие творческие продукты, созданные искусственным интеллектом в его современном виде, мультфильм получился смешным и нелепым. Сюжет научно-фантастической короткометражки рассказывает о будущем, в котором существует День космического корабля — ежегодно в честь праздника троих человек отправляют в космос. Главный персонаж мультфильма вызывается добровольцем, и это приводит к конфликту с другим желающим полететь к неизведанным мирам. Помимо странной лексики и повторов речевых конструкций в короткометражке присутствует специфическое обращение со временем, а среди героев есть говорящий стол-судья и девочка, которая носит спартанскую броню поверх пижамы. Интернет-пользователи отметили нелепость сценария мультфильма, делающую его таким смешным. «Искусственный интеллект: читает „Звездные войны“. Искусственный интеллект: читает „Гарри Поттера“. Искусственный интеллект: „Ах эта магия Дня космического корабля!“» — пошутил один из них. «У главного героя ушло 20 минут на то, чтобы подумать, но космический корабль вылетел в открытый космос за 10 секунд. Логика!» — написал другой комментатор.

Джерело: Bird In Flight