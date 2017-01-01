40% дитячих самогубств – це наслідок булінгу з боку однолітків

Булінг- це прояв агресії, залякування та цькування людини іншою особою, або групою осіб. 80% дітей протягом шкільного життя зіштовхуються з булінгом. Найчастіше цькування призводить до психічних розладів дитини, зокрема і до самогубств. Про це розповіли Олег Зарубінський, директор Українського інституту дослідження екстремізму (УІДЕ); Богдан Петренко, автор дослідження, заступник директора УІДЕ, Юлія Чудновець, медіа-кординатор проекту під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Щороку в Україні близько 2,5 тисяч дітей намагаються здійснити самогубство. Причиною 40% самогубств є булінг, який здійснюється над дитиною у школі. «Коли дитина здійснює самогубство, вона реально не розуміє наслідків. Їй здається, що її врятують й батьки нарешті почнуть звертати на неї увагу. Також на думку дитини її життя – це



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Фото з відкритих джерел Ілюстраційна світлина булінгу в школі

Булінг- це прояв агресії, залякування та цькування людини іншою особою, або групою осіб. 80% дітей протягом шкільного життя зіштовхуються з булінгом. Найчастіше цькування призводить до психічних розладів дитини, зокрема і до самогубств. Про це розповіли Олег Зарубінський, директор Українського інституту дослідження екстремізму (УІДЕ); Богдан Петренко, автор дослідження, заступник директора УІДЕ, Юлія Чудновець, медіа-кординатор проекту під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Щороку в Україні близько 2,5 тисяч дітей намагаються здійснити самогубство. Причиною 40% самогубств є булінг, який здійснюється над дитиною у школі.

«Коли дитина здійснює самогубство, вона реально не розуміє наслідків. Їй здається, що її врятують й батьки нарешті почнуть звертати на неї увагу. Також на думку дитини її життя – це справедливе покарання за насилля, яке здійснив булер», - говорить Богдан Петренко.

Експерт зазначає, важлива складова, яка об’єднує усі самогубства – це відсутність діалогу між дитиною та батьками.

«У 94% випадках діти дають сигнали дорослим про свої наміри зашкодити собі», - зазначає Петренко.

Також , заступник директора УІДЕ розповідає, що булінг негативно впливає не лише на жертву а й на все суспільство загалом.

«Найголовніше, що потрібно зрозуміти – це те, що в ситуації булінгу страждають усі. І жертви, і переслідувачі, і свідки. Це і психічні розлади, і погіршення інтелектуальних здібностей, захворювання, зниження імунітету, головні болі. Також соціальні наслідки: ізоляція та антисоціальна поведінка, проблеми зі спілкуванням у дитячому та дорослому житті, низька спроможність до кар’єрного зростання, алкоголізм, наркоманія, злочинність», - підсумував Богдан Петренко.

Юлія Чудновець наголошує, що також важливо достукатися до дітей, які сприймають знущання як належне, тобто є в статусі свідка, і не стають на захист жертв булінгу.

«Важко донести щось до дитини, яка булить, адже, вона не сприймає настанови від дорослих. Також важко знайти підхід до жертви. Оскільки вона закривається й з нею мають працювати психологи. Але ми можемо достукатися до дітей, які щодня це бачать і нічого не роблять. Таких 90%. Якщо у своєму класі діти скажуть, що це ненормально, це не смішно, це не цікаво - в 99% випадків булінг припиняється», - говорить медіа-координатор проекту.

Україна займає 4 місце за рівнем проявів агресії серед підлітків. 80% дітей зіштовхуються з булінгом протягом шкільного життя.

«Для багатьох людей модель насильницької реалізації своїх інтересів стає більш приваблива. Адже в їх свідомості вона більш ефективна. Люди бачать, що таким чином досягають певних результатів політики, рейдери та люди на вулицях», - говорить Олег Зарубінський.

Також згідно з опитуванням, проведеним ЮНІСЕФ у лютому 2017 року, 67% дітей протягом останніх трьох місяців зіштовхувалися з переслідуванням. При цьому 24%, тобто кожна четверта дитина, за цей період ставали жертвами булінгу. За даними ВООЗ, Україна у 2016 році займала 7 місце у світі з переслідувань та 9 місце – за кількістю жертв цькування серед 15-ти річних.

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Як писав Главком, У Чернігові школярки побили 15-річну дівчинку, а відео опублікували в соціальних мережах.

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