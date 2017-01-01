  1. Головна
  2. Спецпроекти
  3. Прес-центр «Главкома»
    Прес-центр «Главкома»

    40% дитячих самогубств – це наслідок булінгу з боку однолітків

    Булінг- це прояв агресії, залякування та цькування людини іншою особою, або групою осіб. 80% дітей протягом шкільного життя зіштовхуються з булінгом. Найчастіше цькування призводить до психічних розладів дитини, зокрема і до самогубств. Про це розповіли Олег Зарубінський, директор Українського інституту дослідження екстремізму (УІДЕ); Богдан Петренко, автор дослідження, заступник директора УІДЕ, Юлія Чудновець, медіа-кординатор проекту під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.
    Щороку в Україні близько 2,5 тисяч дітей намагаються здійснити самогубство. Причиною 40% самогубств є булінг, який здійснюється над дитиною у школі. «Коли дитина здійснює самогубство, вона реально не розуміє наслідків. Їй здається, що її врятують й батьки нарешті почнуть звертати на неї увагу. Також на думку дитини її життя – це
    • Сьогодні, 15:14
    • Розсилка
    Ілюстраційна світлина булінгу в школі
    Фото з відкритих джерел
    Ілюстраційна світлина булінгу в школі

    Булінг- це прояв агресії, залякування та цькування людини іншою особою, або групою осіб. 80% дітей протягом шкільного життя зіштовхуються з булінгом. Найчастіше цькування призводить до психічних розладів дитини, зокрема і до самогубств. Про це розповіли Олег Зарубінський, директор Українського інституту дослідження екстремізму (УІДЕ); Богдан Петренко, автор дослідження, заступник директора УІДЕ, Юлія Чудновець, медіа-кординатор проекту під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

    Щороку в Україні близько 2,5 тисяч дітей намагаються здійснити самогубство. Причиною 40% самогубств є булінг, який здійснюється над дитиною у школі.

    «Коли дитина здійснює самогубство, вона реально не розуміє наслідків. Їй здається, що її врятують й батьки нарешті почнуть звертати на неї увагу. Також на думку дитини її життя – це справедливе покарання за насилля, яке здійснив булер»,  - говорить Богдан Петренко.

    Експерт зазначає, важлива складова, яка об’єднує усі самогубства – це відсутність діалогу між дитиною та батьками.

     «У 94% випадках діти дають сигнали дорослим про свої наміри зашкодити собі», - зазначає Петренко.

    Також , заступник директора УІДЕ розповідає,  що булінг негативно впливає не лише на жертву а й на все суспільство загалом.

    «Найголовніше, що потрібно зрозуміти – це те, що в ситуації булінгу страждають усі. І жертви, і переслідувачі, і свідки. Це і психічні розлади, і погіршення інтелектуальних здібностей, захворювання, зниження імунітету, головні болі. Також соціальні наслідки: ізоляція та антисоціальна поведінка, проблеми зі спілкуванням у дитячому та дорослому житті, низька спроможність до кар’єрного зростання, алкоголізм, наркоманія, злочинність», - підсумував Богдан Петренко.

    Юлія Чудновець наголошує, що також важливо достукатися до дітей, які сприймають знущання як належне, тобто є в статусі свідка, і не стають на захист жертв булінгу.

    «Важко донести щось до дитини, яка булить, адже, вона не сприймає настанови від дорослих. Також важко знайти підхід до жертви. Оскільки вона закривається й з нею мають працювати психологи. Але ми можемо достукатися до дітей, які щодня це бачать і нічого не роблять. Таких 90%. Якщо у своєму класі діти скажуть, що це ненормально, це не смішно, це не цікаво - в 99% випадків булінг припиняється», - говорить медіа-координатор проекту.

    Україна займає 4 місце за рівнем проявів агресії серед підлітків. 80% дітей зіштовхуються  з булінгом протягом шкільного життя.

    «Для багатьох людей  модель насильницької реалізації своїх інтересів стає більш приваблива. Адже в їх свідомості вона більш ефективна. Люди бачать, що таким чином досягають певних результатів політики, рейдери та люди на вулицях», - говорить Олег Зарубінський.

    Також згідно з опитуванням, проведеним ЮНІСЕФ у лютому 2017 року, 67% дітей протягом останніх трьох місяців зіштовхувалися з переслідуванням. При цьому 24%, тобто кожна четверта дитина, за цей період ставали жертвами булінгу. За даними ВООЗ, Україна у 2016 році займала 7 місце у світі з переслідувань та 9 місце – за кількістю жертв цькування серед 15-ти річних.

    Також пропонуємо переглянути запис прес-конференції

    Як писав Главком, У Чернігові школярки побили 15-річну дівчинку, а відео опублікували в соціальних мережах.
    Читайте також матеріал Главкома про основні види шкільного булінгу та як йому протидіяти
    Перегляньте запис прес-конференції на тему, чому ростуть шкільні банди 
    Читайте також
    булінг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ