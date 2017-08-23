Громадськість звертається до Порошенка присвоїти звання Героя України Володимиру Балуху

Громадські активісти, правозахисники та релігійні діячі закликають українців підписати звернення до президента України з проханням присвоїти засудженому бранцю Кремля кримчанину Володимирові Балуху звання Героя України. Таке звернення вони робили підчас прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Через відкриту підтримку України кримського фермера Володимира Балуха почали переслідувати представники ФСБ Росії. «У 2014 році кримчанин Володимир Балух відмовився визнати російську юрисдикцію у Криму, піднявши над своїм будинком український прапор. Наприкінці 2016 року він прикріпив на стіну свого будинку табличку «вулиця Героїв



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Світлина "Крим. Реалії" // ua.krymr.com Володимир Балух, кримський бранець Кремля

Громадські активісти, правозахисники та релігійні діячі закликають українців підписати звернення до президента України з проханням присвоїти засудженому бранцю Кремля кримчанину Володимирові Балуху звання Героя України. Таке звернення вони робили підчас прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Через відкриту підтримку України кримського фермера Володимира Балуха почали переслідувати представники ФСБ Росії.

«У 2014 році кримчанин Володимир Балух відмовився визнати російську юрисдикцію у Криму, піднявши над своїм будинком український прапор. Наприкінці 2016 року він прикріпив на стіну свого будинку табличку «вулиця Героїв Небесної Сотні». Спочатку у нього провели два обшуки, вимагаючи зняти прапор. У грудня 2016 року «раптом» знайшли в його будинку патрони та сфабрикували проти нього кримінальну справу за зберігання боєприпасів. 16 січня 2018 року «суддя» Олена Тадеєва незаконно засудила Володимира Балуха до 3 років та 7 місяців позбавлення волі, а також зобов’язала сплатити штраф у розмірі 10 тисяч рублів. Наразі проти нього відкрито ще одну кримінальну справу», - говорить Дар’я Свиридова, експертка Української Гельсінської спілки з прав людини.

На думку право захисниці, голови Центру інформації про права людини Тетяни Печончик, за роки попередньої влади звання «Герой України» було дещо дискредитоване, оскільки його надавали, як правило, за ознакою політичної лояльності – наближеності до влади або дружніх зв’язків. Таким чином «Героями України» в Криму стала низка людей, які у 2014 році перейшли на бік Росії, зрадивши Україну.

«Наприклад, звання Героя України у 2012 році отримав голова правління заводу «Фіолент» Олександр Баталін за визначний особистий внесок у зміцнення промислового потенціалу України. Після окупації ця людина стала головою кримського відділу Російського союзу промисловців та підприємців. Завод виконує замовлення для російського оборонного сектору, наприклад, розробив високоточні деталі для танка «Армата». В інтервю Баталін радів анексії Криму і закликав мешканців Криму обов’язково пирйти 16 березня на псевдо референдум», - розповідає Печончик.

Вона також навела інший приклад із генеральним директором Національного виробничо-аграрного об’єднання «Масандра» (м. Ялта). «Микола Бойко отримав звання Героя України у 2009 році. Після окупації продовжував очолювати комбінат «Масандра». Очолював його під час візиту Берлусконі та Путіна, коли було випите колекційне вино. В інтерв’ю в травні 2014 року сказав, що по духу ми всі росіяни, і він щасливий, що повернувся на батьківщину. Щоправда, у 2015 році Слідчий комітет РФ звинуватив Бойка у зловживанні службовими повноваженнями, був усунутий з посади та виїхав з Криму», - продовжує Печончик.

Посмертно Героями України нагороджено кримського татарина Решата Аметова, якого під час подій захоплення півострова окупантами було викрадено та закатовано на смерть за його проукраїнську позицію. А також Героя України було присуджено посмертно Сергію Кемському, учасник Євромадану, який загинув від кулі снайпера 20 лютого 2014 року.

Авторитетні правозахисні та міжнародні організації визнали переслідування Балуха політично мотивованим.

«Ми вважаємо, що позиція Володимира Балуха є прикладом жертовності заради підтримки України на території, яка контролюється ворогом. Тому громадські активісти, релігійні діячі, правозахисники звертаємося до президента України з проханням присвоїти кримчанину Володимиру Балуху звання Героя України. Незабаром на сайтах Української Гельсинської спілки, Кримьскої правозахисної групи, Центру інформації про права людини зявиться відкрите звернення. Ми закликаємо всіх громадян підписати це звенення. Підписи приймаються до 25 січня. 26 січня 2018 року це звернення буде передане президенту Порошенку», - закликала Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи.

Учасник кримського Євромайдану, генеральний директор ДП «Національне видавництво»Андрій Щекун закликав також Міністерство з питань тимчасово окупованих територій вийти із законодавчою ініціативою – законопроектом про бранців Кремля.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент подякував громадянам та ЗМІ за їхню підтримку Володимиру Балуху.

Наразі звернення підписали: Українська Гельсинська спілка з прав людини, Архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП, Кримська філія Наукового товариства ім.. Т. Шевченка, ДП «Національне видавництво», ГО «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український Дім», Кримська правозахисна група, Центр інформації про права людини, ІА «Центр журналістський розслідувань», газета «Кримська світлиця», ІА «Голос Криму», Таврійська гуманітарна платформа, ДП «Кримський Дім», ГО «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля», ГО «Союз вимушених переселенців», ГО «Українська громада Криму», ГО «Центр громадянської просвіти «Альменда», Кримськотатарський ресурсний центр, ГО «Центр громадянських свобод», Кримський інститут стратегічних досліджень, ГО «Крим SOS», ІА «Кримські новини. QHA», низка кримських журналістів та учасників АТО.

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