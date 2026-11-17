Національна команда України з баскетболу розгромно поступилася збірній Франції (60:108) у кваліфікації до жіночого Чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Інни Кочубей змогли нав'язати конкуренцію лише в першій половині. Українки навіть спробували піти у відрив, але завершили відрізок із триочковою перевагою. А от на велику перерву «синьо-жовті» пішли з -2.

Натомість дві наступні десятихвилинки збірна України провалила. Команда Кочубей набрала лише дев'ять і десять пунктів відповідно. Тим часом французькі баскетболістки на цьому ж відрізку оформили 65 (!) пунктів.

Зрештою, «синьо-жовті» встановили антирекорд. Досі найбільшою поразкою жіночої збірної України було фіаско проти Сербії, коли відставання склало 42 очки. Те сумнівне досягнення українки оновили на шість пунктів.

Наразі Україна залишається другою у кваліфікаційній групі. Рекорд національної команди – одна перемога, дві поразки. Наступний матч підопічні Кочубей зіграють 10 лютого проти збірної Люксембургу.

Євробаскет. Кваліфікація, група M

Україна Ж – Франція Ж – 60:108 (22:19, 19:24, 9:33, 10:32)

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До слова, українка Катерина Коваль знайшла новий клуб у США. Форвардка приєдналася до Університету Бейлора в NCAA. Університет Луїзіани вона покинула через перехід росіянки.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.