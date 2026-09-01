Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян

Організація продовжила «парад» повернення представників агресора в спорт

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) скасувала індивідуальні обмеження для росіян і білорусів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу організації.

У перший день осені відбулося засідання виконавчого комітету ФІБА. За його результатами, світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи в баскетболі та баскетболі 3x3.

«Щодо участі окремих осіб ФІБА скасовує обмеження щодо всіх гравців, тренерів, суддів, комісарів та інших офіційних осіб у баскетболі та баскетболі 3х3. Російські та білоруські гравці можуть брати участь у всіх змаганнях ФІБА, а офіційні особи можуть бути призначені для участі в них із негайним набуттям чинності», – йдеться в заяві федерації.

Далі ФІБА зібралася «тісно співпрацювати» з Міжнародним олімпійськими комітетом та іншими організаціями й щодо повернення збірних Білорусі та Росії. Функціонери прагнуть реінтегрувати обидві країни в міжнародний баскетбол у рамках олімпійського циклу до Ігор-2028. Паралельно федерація напрацьовуватиме рішення для повернення тамтешніх клубів.

До слова, Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії. Функціонери зберегли бан російських команд на сезон 2026/27. Окремо розглянуть питання жіночої збірної Росії.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.